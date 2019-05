Lazio, Immobile: "Inzaghi? Spero resti, sarebbe grande perdita"

" Inzaghi? Noi siamo una famiglia e si dicono le cose come stanno. Con lui ho un rapporto speciale, sarebbe per me una perdita importante. Ci siamo tutti trovati benissimo, abbiamo vinto due coppe con lui e saremmo contenti di andare avanti insieme. Poi lui e la società devono fare le loro scelte, come nel caso di Allegri con la Juve ci si può anche lasciare in buoni rapporti "

Così Ciro Immobile, attaccante della Lazio, commenta ai microfoni di Sky Sport il possibile addio di Simone Inzaghi. Parlando dopo la sconfitta contro il Toro, Immobile ha fatto anche un bilancio della sua stagione: "Non è mai bello finire con una sconfitta ma siamo contenti del nostro campionato. L'obiettivo era la Champions, non ci siamo riusciti e abbiamo preso la seconda strada che era la Coppa Italia. Vincere un trofeo è sempre importante. Per quanto mi riguarda, non è stata una stagione fallimentare. Metterei la firma per fare sempre 15-20 gol".