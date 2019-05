Lazio, Inzaghi: "Grande gara, in finale con l'Atalanta daremo il massimo"

" Abbiamo svolto una grande gara, è stato bello veder i ragazzi in campo: il successo di oggi ci proietta al meglio alla gara di mercoledì con l’Atalanta "

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta così il successo ottenuto in campionato in casa del Cagliari, che fa da slancio in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì a Roma con l'Atalanta.

Sappiamo che ci mancano tre partite al termine della stagione, la più importante ci aspetta mercoledì: sarà fondamentale per noi e daremo il massimo - ha aggiunto ai microfoni del canale tematico del club - Mercoledì sarò alla mia settima finale di Coppa Italia, quattro le ho disputate da allenatore e tre da calciatore. Ho sempre fatto cose diverse, ma oggi conta solo la vittoria sul Cagliari. Da domani, invece, inizieremo a preparare la finale di Coppa Italia. Anche quest’anno disputeremo più di 50 partite".