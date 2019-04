Lazio, Inzaghi: "Ko inatteso, ora bisogna restare calmi per la Coppa Italia"

" Sono deluso, questo è un passo indietro che non ci voleva. Abbiamo commesso una grande ingenuità, è inaccettabile in una gara così importante. Il Chievo ha svolto la sua prestazione, noi dovevamo preservare la calma senza andare in inferiorità numerica. Abbiamo pagato questo cartellino rosso, quando si affronta una squadra in undici con dieci uomini la maggior parte delle volte si perde "

Così al termine del match con il Chievo Verona, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. "Ai ragazzi dirò che dobbiamo mantenere lucidità e calma. Tra tre giorni ci giochiamo la possibilità di arrivare in finale affrontando il Milan in trasferta. Abbiamo commesso delle ingenuità che abbiamo sempre pagato, ora dovremo essere lucidi e concentrati. La partita di oggi era bloccata, purtroppo ci siamo innervositi", ha aggiunto. "Non siamo stati calmi senza mantenere le giuste distanze ed, in seguito, l'espulsione ha indirizzato la gara. Dobbiamo rimanere lucidi e pensare solo alla gara di mercoledì, il campionato non ci aspetterà ma abbiamo l'obbligo di riaprire il discorso qualificazione in Europa. Momentaneamente, però, dobbiamo accantonare il campionato e pensare alla Coppa Italia. Nei prossimi giorni lavoreremo per prepararci al meglio per trovare concentrazione e lucidità, è un obbligo per noi", ha concluso Inzaghi.