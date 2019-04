Lazio, Inzaghi: "Vittoria importante, per la Champions ci siamo ancora"

" Ci sono anche gli avversari, la Samp è una squadra di qualità e anche in dieci non ha mai mollato. Con il 3-0 la partita si sarebbe chiusa prima, ma sono tre punti importanti perchè venivamo da una semifinale di Coppa Italia. Siamo venuti qui con umiltà, è una vittoria ci tiene vivi, siamo ancora lì "

Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro la Sampdoria. "Non dobbiamo guardare la classifica, siamo in ritardo ma questa vittoria su un campo difficilissimo ci tiene dentro. Il calendario non è facile ma se giochiamo sempre così sarà un problema per le altre", aggiunge.

"Caicedo è un giocatore forte, amato da tutti e si sta ritagliando uno spazio importante. È una grande alternativa per me", conclude Inzaghi a proposito del goledor di oggi.