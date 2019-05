L'Atalanta non si ferma più, batte 3-1 la Lazio in rimonta all'Olimpico e rimane saldamente al quarto posto portandosi a -1 dall'Inter. Sono i biancocelesti a portarsi in vantaggio al 3' con Parolo. Rabbiosa la reazione della squadra di Gasperini che trova il pari con Zapata al 22' e nella ripresa affonda Acerbi e compagni. Castagne al 58' segna il 2-1 complice uno svarione di Wallace, poi lo stesso Wallace al 76' firma l'autorete del definitivo 1-3 con una deviazione di testa su corner di Gomez. Per la formazione di Inzaghi la sconfitta significa quasi certamente dire addio al quarto posto.

La cronaca

Pronti, via e la Lazio passa in vantaggio. Caicedo fa da sponda per Parolo che in piena area calcia con il sinistro: palla che sbatte contro il palo e si insacca alle spalle di Gollini. Il portiere atalantino nega il raddoppio a Immobile volando su un gran destro dal limite dell'attaccante biancoceleste e al 22' i nerazzurri trovano il pari al termine di un'azione rocambolesca: destro di Gomez ribattuto da Wallace, la palla arriva a Fruler che spara di prima intenzione pescando involontariamente Zapata che controlla e trafigge Strakosha con un destro angolato. Sette minuti dopo Ilicic, messo davanti a Strakosha da un passaggio geniale di Gomez, calcia a lato con il sinistro.

L'esultanza di Marco Parolo dopo il gol - Lazio-Atalanta Serie A 2018-19Getty Images

Nella ripresa l'Atalanta alza i ritmi e per la Lazio non c'è storia. Strakosha miracoloso su Ilicic al 46', poi al 58' ecco la rete dell'1-2. Incredibile errore di Wallace che regala palla a Gomez ai venti metri, l'argentino lo mette a sedere e crossa a centro area un pallone rasoterra. Freuler non ci arriva ma alle sue spalle sbuca Castagne che insacca a porta vuota con il destro. Il gol taglia le gambe alla Lazio che non ne ha più e al 76' l'Atalanta cala il tris: corner dalla destra di Gomez e Wallace, nel tentativo di anticipare l'arrembante Djimsiti, trafigge Strakosha di testa. Ormai la partita ha poco da dire, i biancocelesti si arrendono e gli uomini di Gasperini possono fare festa.

Duvan Zapata, Lazio-Atalanta, Getty ImagesGetty Images

La statistica

12 - In 12 occasioni l'Atalanta è riuscita a recuperare da una situazione di svantaggio tra campionato e Coppa Italia. Un'ulteriore dimostrazione della compattezza e della forza del gruppo di Gasperini che continua a credere nella Champions: 7 volte su 12 la rimonta ha portato i 3 punti.

Il migliore

Alejandro GOMEZ - Partita a tutto campo del capitano atalantino. Nel primo tempo mette Ilicic davanti a Strakosha con un filtrante geniale. Nella ripresa confeziona l'assist per il gol di Castagne e batte il corner da cui nasce l'autogol di Wallace. Piede caldissimo.

Il peggiore

WALLACE - Mette lo zampino in tutte le reti atalantine: sull'1-1 è piazzato malissimo, sull'1-2 regala palla a Gomez, poi firma personalmente l'1-3 con un'incornata involontaria che pietrifica Strakosha. I tifosi biancocelesti lo fischiano ogni volta che tocca palla: un pomeriggio da incubo.

La dichiarazione

Andrea MASIELLO: "Il premio Champions? C'è sempre tempo per queste cose. Prima dobbiamo ottenere questo risultato impensabile e storico, poi ne parleremo. Il nostro segreto? Lavoriamo tanto con la palla in maniera intensa, facciamo tante partitelle e tanti lavori che non ti permettono di piegare le gambe e ti fanno stare sempre in piedi [a Sky Sport]".

Il tabellino

Lazio-Atalanta 1-3

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos (79' Neto); Romulo, Parolo, Leiva (78' Badelj), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (55' Correa), Immobile. All.: Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino (46' Mancini), Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler (86' Pessina), Castagne; Gomez, Ilicic (65' Pasalic); Zapata. All.: Gasperini.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Reti: 3' Parolo (L), 22' Zapata (A), 58' Castagne (A), 76' aut. Wallace (L).

Note - Recupero 2'+4'. Ammoniti Bastos, Caicedo, Leiva, Correa (L), Masiello, Gomez, Mancini (A).