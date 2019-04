Meglio un punto guadagnato all’ultimo secondo, oppure c’è più rammarico per la grande occasione sprecata? C’è una ‘Marzulliana’ domanda per la Lazio dietro il 2-2 casalingo contro il Sassuolo. Dopo la SPAL, infatti, i biancocelesti sprecano di fatto un’altra chance importante per la corsa Champions. Nel weekend dei pareggi di Inter e Atalanta, oltre che del ko del Milan, la squadra di Inzaghi non riesce a battere il Sassuolo tra le mura amiche. Anzi, deve aspettare il minuto 96 per evitare la beffa completa e strappare per lo meno il punticino. Demeriti biancocelesti, con una squadra che per un tempo crea tanto ma conclude poco; meriti del Sassuolo, che gioca una partita gagliarda, di sofferenza e grande attenzione, sfiorando poi il colpaccio con Berardi. Alla fine però è un punto a testa: gli emiliani possono dirsi praticamente salvi; la Lazio invece, a quota 49, pur con un match da recuperare, è al momento settima e fuori da tutto.

La cronaca

Testa bassa e idee chiare: spinta e grande pressing. E’ questa la ricetta di Inzaghi per mettere all’angolo il Sassuolo; e dal punto di vista tattico non fa una piega. Nel primo tempo infatti i neroverdi non escono praticamente mai dalla loro metà campo, vittime di un atteggiamento molto propositivo dei biancocelesti. Certo, però, alla Lazio alla fine manca il gol. Dell’enorme mole di gioco prodotta, tra cui 6 corner e più di 20 azioni offensive, alla fine di concreto arriva poco: un colpo di testa di Acerbi su cui è bravo Consigli; un rimpallo di Immobile con Peluso che quasi finisce in porta; un piazzato di Luis Alberto fuori di un nulla. E così a riposo si va sullo 0-0.

E’ nella ripresa però che succede di tutto. La Lazio infatti riesce a sbloccare il match al 53’, ma l’episodio farà discutere. Il cross di Patric è deviato in area prima dal corpo e poi dalla mano di Locatelli. Dopo lunghi minuti di VAR, Abisso opta per il rigore e Immobile non sbaglia.

I biancocelesti però non uccidono il match; anzi consentono agli ospiti di rientraci immediatamente. Radu sbaglia a pulire l’area sul cross di Boga e Rogerio, con un tiro potente, ringrazia.

Solo a quel punto la Lazio torna ad attaccare a testa basa. Immobile si divora due clamorose occasioni, una più grande dell’altra, aprendosi a quella che sarà la beffa finale. All’89’ infatti, con i padroni di casa sbilanciati in avanti, in 3 passaggi Sensi manda in porta Berardi che solo davanti a Strakosha fa 2-1. Sembra vinta dal Sassuolo, se non fosse che al 96’ Immobile trova un filo di redenzione, con il tiro-cross che Lulic in area piccola mette dentro per il definitivo 2-2.

La statistica

18 tiri complessivi a 3. Due gol a testa. Alla Lazio davanti è mancata parecchia lucidità.

Il migliore

Luis Alberto. Il più costante e il più lucido dell’attacco biancoceleste. Mette in condizione più volte i compagni di concludere – clamorose la palla per la seconda chance di Immobile – ma non gli viene mai regalata una gioia. Predicatore.

Il peggiore

Locatelli. Al di là della questione del rigore, dove è anche sfortunato, gioca male nel primo tempo, sbagliando tanti passaggi e non riuscendo mai a fare uscire il Sassuolo.

Le pagelle

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (69’ Milinkovic-Savic), Badelj (80’ Leiva), Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo (63’ Correa).

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Demiral, Magnani, Peluso; Lirola, Duncan (83’ Bourabia), Sensi, Locatelli (67’ Magnanelli), Rogerio; Matri (73’ Berardi), Boga.

Gol: 53’ rig. Immobile, 90' Lulic; 57’ Rogerio, 89' Berardi.

Note – Ammoniti: Parolo, Badelj; Locatelli.