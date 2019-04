Lazio-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Filipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Radu, Lukaku

Squalificati:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi

Indisponibili: Adjapong

Squalificati:

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto sette degli 11 confronti di Serie A contro il Sassuolo (2N, 2P), compresi quattro dei cinque più recenti.

Solo una volta in 11 precedenti in Serie A il Sassuolo è riuscito a mantenere la porta inviolata contro la Lazio (a febbraio 2016), i biancocelesti hanno segnato in media 2.4 gol a partita contro i neroverdi nella competizione.

Il Sassuolo ha sempre trovato la via del gol in 13 trasferte nel Lazio in Serie A (3V, 4N, 6P), ottenendo tre successi nelle uniche tre gare in cui ha mantenuto la propria porta inviolata.

Dopo 12 partite di campionato in gol consecutive, la Lazio ha mancato la rete contro la SPAL: i biancocelesti non rimangono a secco per due gare di fila in Serie A da gennaio 2017.

La Lazio ha vinto le ultime tre gare casalinghe di campionato, non infila quattro successi interni consecutivi in Serie A da ottobre 2015 (cinque in quel caso).

Il Sassuolo ha perso tutte le tre trasferte più recenti in campionato, soltanto due volte ha collezionato almeno quattro sconfitte di fila fuori casa in Serie A: nel 2014 e nel 2015 (cinque in entrambe).

Il 30% dei gol subiti dalla Lazio è arrivato negli ultimi 15 minuti di gioco, percentuale record in questo campionato (9/30).

Nessuna squadra ha segnato (quattro) e subito (tre) meno gol in seguito a cross rispetto alla Lazio in questo campionato.

Il Sassuolo è la squadra contro cui Ciro Immobile è andato in gol in più match diversi con la maglia della Lazio in Serie A (un gol in tutte e quattro le sfide).

Domenico Berardi ha realizzato sei gol contro la Lazio in campionato, solo al Milan (otto) l’attaccante del Sassuolo ha segnato più reti in Serie A - la squadra biancoceleste è inoltre quella contro cui il classe ’94 ha perso di più nel torneo (sei).