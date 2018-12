Lazio-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Durrmisi, Berisha, Caceres

Squalificati: –

Torino (3-5-2): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Indisponibili: Sirigu, Djidji

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Lazio ha perso solo una delle ultime nove partite di campionato giocate contro il Torino (5V, 3N), dopo che ne aveva vinta solo una delle precedenti sette contro i granata (4N, 2P).

La Lazio è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A contro il Torino (6V, 7N), perdendo però proprio nel confronto più recente allo stadio Olimpico, nel dicembre 2017.

La Lazio ha vinto le ultime due partite di campionato, dopo una serie di quattro pareggi e una sconfitta: i biancocelesti non arrivano a tre successi di fila da settembre.

La Lazio ha perso solo una delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (5V, 2N), mentre nelle precedenti otto aveva ottenuto tre sconfitte (2V, 3N).

26 punti in 18 partite per il Torino, che nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto meglio dopo altrettante gare in Serie A solamente nel 2016/17 (28).

Il Torino conta sette pareggi nelle prime nove trasferte di campionato: in Serie A ne hanno ottenuti di più solamente il Napoli nel 1974/75 e il Mantova nel 1966/67 (otto) dopo le prime nove gare esterne.

Il Torino è imbattuto nelle ultime 11 trasferte di Serie A (3V, 8N): unica volta in cui i granata hanno fatto meglio è stata nel 1977, quando arrivarono a quota 14.

La Lazio ha segnato sei gol su sviluppo di corner, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato.

Ciro Immobile ha giocato 47 partite di Serie A con la maglia del Torino, segnando 27 gol: una media di 0.57 reti per incontro - la sua media con la Lazio è di 0.71.

Andrea Belotti ha segnato tre gol nelle ultime quattro trasferte di campionato con il Torino, tanti quanti nelle precedenti 26.