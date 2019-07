Lazio tra Lazzari e Vavro passando per Milinkovic-Savic: le grandi manovre del mercato biancoceleste

Dopo un primo periodo un po' in sordina, la Lazio ha ufficialmente aperto le danze in sede di calciomercato. Ormai è fatta per il trasferimento dalla SPAL dell'esterno Manuel Lazzari. Manca solo l'annuncio ufficiale: ai ferraresi andranno 9 milioni più il cartellino del centrocampista Alessandro Murgia. Si tratta di un acquisto voluto, inseguito e, alla fine, pronto ad essere formalizzato. Voto 10 all'operazione dei biancocelesti, che si assicura uno dei protagonisti assoluti della Serie A 2018-2019.

Manuel Lazzari Spal 2017LaPresse

Non solo Lazzari: in difesa si lavora per il gigante Vavro

Ma non c'è solo lui. Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando alacremente per portare a Formello anche per il - gigante - centrale difensivo del Copenaghen Denis Vavro, nazionale slovacco. Il club danese chiede 13 milioni, mentre il club biancoceleste sarebbe arrivato a 10. La sensazione, in questo senso, è che la fumata bianca sia l'ipotesi più accreditata, vista la distanza minima tra le parti.

Denis Vavro, Copenaghen 2018-2019 (Imago)Imago

Non solo lui per la retroguardia: in caso di (quasi certa) partenza dell'elemento di lungo corso Stefan Radu, la Lazio starebbe pensando al "ruvido" centrale austriaco Martin Hinteregger, classe 1992 in forza ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Martin Hinteregger lässt sich von den Fans aufmunternGetty Images

A centrocampo il Genoa chiede Badelj: sondaggio per Gagliardini

Capitolo centrocampo. Sulla mediana, è notizia di poche ore l'interessamento del Genoa per il croato Milan Badelj. Detto questo, le aquile avrebbero aperto un sondaggio con l'Inter per Roberto Gagliardini, che non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte. Tuttavia, la società nerazzurra non lo sbloccherebbe fintanto che non verrà definita la trattativa legata a Nicolò Barella.

Roberto Gagliardini, Genoa-InterLaPresse

Detto ciò, è chiaro che ogni operazione di mercato è subordinata a quella più grossa di tutte, legata all'eventuale cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Al PSG? Igli Tare ricorda che il giocatore è legato alla Lazio da un contratto solido ma che "se arrivasse una grande proposta...". Insomma, è il gioco delle parti. Il banco potrebbe saltare se si raggiungeranno gli 80 milioni.

Sergej Milinkovic Savic - Lazio-Milan - Coppa Italia 2018-2019 - Getty ImagesGetty Images

Tutti i nomi per l'attacco, da Chalov a Trincão

Là davanti, dopo il tesseramento di qualche settimana fa dell'attaccante classe 1999 ex Liverpool Under 19 Bobby Adenkaye, l'attaccante esterno del Malaga Jony sembra a un passo dall'arrivo nella Capitale. Con Felipe Caicedo in uscita, tanti nomi di prime punte in ballo: si parla, infatti, di Fedor Chalov (russo classe 1991 del CSKA Mosca), Luca Waldschmidt (tedesco classe 1996 del Friburgo), Jan Hurtado (venezuelano classe 2000 del Gimnasia La Plata), Cenk Tosun (turco-tedesco classe 1991 dell'Everton) e Francisco Trincão (portoghese classe 1999 del Braga).

CSKA Moscow player Fedor ChalovGetty Images