Le 5 cose che abbiamo capito dalla prima conferenza di Maurizio Sarri alla Juventus

1. La Juventus ha voluto sempre e solo Maurizio Sarri

…E i miliardi di chiacchiere, di tweet, di insider o presunti tali, a farsi benedire. Perché se le parole di Paratici potevano essere scontate “Maurizio Sarri è sempre stata la nostra prima scelta”, da credere viene più che altro alla versione data dal tecnico, che ha ribadito più volte la determinazione, la voglia, la chiarezza della dirigenza nell’andarlo a cercare e portarlo alla guida del progetto Juventus. Insomma, altro che storie, i bianconeri in testa avevano un solo nome: Maurizio Sarri. E il dilatamento dei tempi è stato chiaramente spiegato: “Tra grandi club, con un allenatore sotto contratto e competizioni in corso, ci si rispetta. Servivano i tempi tecnici”.

Fabio Paratici, Maurizio Sarri, Andrea Agnelli e Pavel Nedved, Getty ImagesGetty Images

2. Sarrismo non significa integralismo

Maurizio Sarri si presenterà a Torino portando chiaramente la sua idea di gioco, ma tra i passaggi più interessanti c’è proprio l’aspetto tattico. Il neo allenatore della Juventus ha più volte sottolineato come il suo calcio non si appoggi su uno schema – il 4-3-3 visto a Napoli e al Chelsea – ma sui giocatori a disposizione. Dunque non aspettatevi necessariamente di rivedere alla Juventus il modulo delle ultime stagioni sarriane. Anzi, lo stesso Sarri ha sottolineato come quello del Chelsea fosse un 4-4-2 mascherato; o di come all’Empoli abbia giocato 4-3-1-2. Una Juventus che dunque non partirà da una base prestabilita, ma che saprà adattarsi a quelle che sono poi le proprie caratteristiche.

3. Ronaldo, Dybala, Douglas Costa: sarà la Juventus del talento offensivo

“Bisogna partire dai giocatori talentuosi, che sono quelli che ti fanno fare la differenza. Ronaldo e Dybala, ma anche Douglas Costa che non è mai esploso pienamente in tutto il suo talento”. Più chiaro di così, si muore. Sarà una Juventus fondata sulla qualità degli interpreti per un calcio inevitabilmente offensivo. Un cambio radicale per il club bianconero; e sul quale Sarri ha messo subito le cose in chiaro. Sarà un altro tipo di Juventus rispetto a quella di Allegri. Anzi, sarà tutt’altro tipo di Juventus. Lo si poteva intuire già prima, chiaramente. Ma le parole immediate hanno levato ogni tipo di dubbio.

4. Napoli nel cuore, ma il passato è passato. E il presente è ben spiegato

Era atteso al varco su questo argomento il neo tecnico bianconero, con tanti episodi del passato in cui ovviamente è stato pungolato. Dal dito medio ai cori di discriminazione nei confronti dei napoletani spesso sentiti allo Stadium, Sarri è uscito in maniera impeccabile. Errore nel primo caso, ferma condanna nel secondo. In una coerenza apprezzabile anche quando si è parlato di “tradimento” o presunto tale. Sarri ha mostrato estrema intelligenza nel non rinnegare opportunisticamente le scelte del passato, ma anzi spiegandole con sincerità nel loro contesto. Lucido. Preciso. Impeccabile. Come professionista sceglie la Juventus perché opportunità irrinunciabile e ulteriore step di crescita nella vita professionale. Come uomo ricorda Napoli, ringrazia De Laurentiis per l’opportunità di avergli fatto allenare la squadra cui tifava da bambino e proclama con sincerità un apprezzabile: “che mi applaudiranno o mi fischieranno, io vorrò sempre bene a Napoli”. Meglio di così era difficile uscirne.

SSC Napoli president Aurelio De Laurentiis and SSC Napoli coach Maurizio Sarri look on before the Serie A match between US Sassuolo Calcio and SSC Napoli at Mapei Stadium - Città del Tricolore on August 23, 2015 in Reggio nell'Emilia, Italy.Getty Images

5. Juventus, sarà una rivoluzione culturale

In parte già toccato nel 3° punto dedicato ai talenti offensivi, quella che si appresta a vivere la Juventus è una vera e propria rivoluzione culturale. Se per una vita infatti in casa bianconera si è badato alla sostanza, già dalla presentazione Sarri ha fatto capire che le cose cambieranno radicalmente rispetto al passato nell’approccio alle partite. Che non significa non giocare sempre per vincere – “l’unica cosa che conta”, come direbbe il motto – ma che si giochi anche per conquistare e perché no divertire il pubblico. Sarri ha chiaramente affermato come le due cose non siano in antitesi. Anzi. Siano fortemente compatibili. Non il tipo di strada, però, storicamente intrapreso da una formazione intrinsecamente ‘sabauda’ nel suo approccio al football. Insomma, Sarri è apparso davvero come un rivoluzionario per lo stile Juve. Un rivoluzionario in giacca e cravatta almeno per oggi – perché sì, anche nella comunicazione, il tecnico pare aver già fatto un bel salto in avanti – ma pur sempre con le sue idee dispotiche rispetto a ciò che è sempre stato il mondo Juventus. E la sensazione è che possa in qualche modo davvero funzionare.