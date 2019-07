Le 5 cose che abbiamo capito dalla prima conferenza stagionale di Ancelotti con il Napoli

1. Lo Scudetto un obiettivo, non un'ossessione

L'obiettivo è ben definito: essere competitivi fino alla fine per la conquista dello Scudetto. Sì lo Scudetto è un obiettivo, ma il Napoli non parte sicuramente con i favori del pronostico. C'è la volontà, però, di fare meglio rispetto allo scorso anno e provarci fino alla fine. Poi, vincerà la Juve o l'Inter, ma il Napoli deve essere lì a battagliare fino all'ultima giornata. Questo sarà la mission della seconda stagione di Ancelotti: provarci, questa volta per davvero, non mollare a metà campionato. E secondo l'ex allenatore del Real Madrid si può fare!

2. Nessuna cessione dei big

Ancelotti è stato chiaro. Il tecnico emiliano non ha dato l'ok a nessuna cessione, tanto meno a quella dei big. Con la consapevolezza che qualcuno possa voler cambiare aria, non c'è nessuna volontà a far partire i migliori, vedi Koulibaly, Allan o Fabián Ruiz. Proprio quest'anno si deve puntare sulla continuità rispetto alle altre squadre, nel partire con un progetto tattico già ben definito. Se si vuol vincere lo Scudetto...

3. James, filtra ottimismo

Sorriso sornione, la consapevolezza di affrontare un'operazione di mercato molto complicata con la sensazione - allo stesso tempo - che il lieto fine potrà esserci. Ancelotti predica prudenza, non parla dei giocatori che non appartengono al Napoli per una questione di rispetto, ma si lascia scappare un sorriso e appare rilassato e di buon umore. Quella sottolineatura ("James è un giocatore che conosco bene e che porta qualità") apre uno squarcio di speranza in casa azzurra, fa intendere che tra il tecnico e il presidente De Laurentiis c'è piena unità di intenti. Anche - e soprattutto - sul fronte mercato.

James RodriguezGetty Images

4. Icardi piace, ma niente follie

"Icardi è un giocatore apprezzato da molti, non solo da noi. Ma al di là di questo apprezzamento non c'è niente di più". Chi si attendeva un Ancelotti ammiccante nei confronti dell'ex capitano dell'Inter non può che essere rimasto deluso. Il tecnico di Reggiolo non si è scaldato particolarmente di fronte alla prospettiva di un possibile arrivo dell'attaccante argentino. Anzi, ha approfittato dell'occasione per sottolineare l'importanza di Mertens e Milik, ribadendo di fare molto affidamento su entrambi. La pista Icardi-Napoli, insomma, dopo le parole di Ancelotti sembra raffreddarsi.

5. Manolas cambia volto alla squadra

Ancelotti ha invece pronunciato parole al miele nei confronti di Kostas Manolas, definendolo non solo uno dei migliori difensori centrali in circolazione, ma etichettando il suo acquisto come quello della possibile svolta, almeno a livello di gioco. Con due difensori intelligenti - e soprattutto rapidi - come Manolas e Koulibaly, il Napoli essere ancora più sfrontato e aggressivo, sbilanciandosi e rischiando anche l'uno contro uno. Un aspetto tattico non da poco per una squadra che - a detta dello stesso tecnico di Reggiolo - ha bisogno di riempire il San Paolo e di farlo anche attraverso lo spettacolo.

In collaborazione con Luca Stamerra