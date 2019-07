Le 5 trattative che vi siete perse oggi (15/07)

Scambio Suso-Pastore?

Quest’oggi è rimbalzata la notizia di un possibile scambio tra Roma e Milan: conguaglio più il cartellino di Javier Pastore per arrivare all’attaccante esterno del Milan, questa l’offerta dei giallorossi secondo il quotidiano politico nazionale La Repubblica.

La nostra opinione: A guadagnarci sarebbe sicuramente la Roma, vista l'involuzione di Pastore e l'oggettivo valore di Suso; peraltro Giampaolo sta dimostrando di credere nelle doti dello spagnolo, che partirà solo in caso di offerta extra large.

PSG a un passo dalla promessa Diallo

Il PSG è a un passo dal difensore francese classe 1996 Abdou Diallo, l’ultima stagione al Borussia Dortmund. Il club parigino pagherà 32 milioni al club tedesco che dovrebbe a sua volta dirottarli sull'acquisto di Mario Mandzukic: pronto un contratto da 6 milioni a stagione per l’ex Bayern Monaco e attuale attaccante della Juventus.

La nostra opinione: Investimento importante del PSG per un difensore che non sempre è risultato impeccabile nel corso della sua unica stagione al Borussia Dortmund, ma che allo stesso tempo rimane una promessa in ottica futura. Difensore che in aggiunta sarebbe chiuso dal ritorno di Hummels in Vesfalia. Quanto a Mandzukic, si preannuncia un esaltante sfida di mercato Borussia-Bayern (ma al Borussia Super Mario avrebbe molta più voce in capitolo).

Abdou DialloGetty Images

Inter, se salta Lukaku c’è Zapata

L'Inter sonda il terreno per Duvan Zapata qualora non fosse possibile arrivare a Romelu Lukaku per ragioni di natura prettamente economica. Il piano B è l'attaccante capace di infilare 23 reti nello scorso campionato.

La nostra opinione: Si tratta sicuramente di un'alternativa validissima, piano B più che rispettabile qualora Lukaku si rivelasse irraggiungibile. Un'ipotesi di attacco dell'Inter composto da Zapataa, Lautaro Martinez e Edin Dzeko non sarebbe affatto male...

Duvan Zapata, Lazio-Atalanta, Getty ImagesGetty Images

Bologna, ecco Denswil

Presento in via ufficiale ufficiale in casa Bologna il difensore olandese classe 1993 arrivato dal Bruges (35 presenze e 1 gol lo scorso anno) Stefano Denswil. Operazione da 7 milioni di euro e contratto triennale con opzione sul quarto anno.

La nostra opinione: per il Bologna un profilo decisamente interessante e al contempo un investimento massiccio. Ex Nazionale Under 21 dell’Olanda, il ragazzo originario del Paramaribo ha già collezionato 19 presenze in Champions e 7 in Europa League. Per quanto relativamente giovane, ha esperienza in campo internazionale dalla sua parte.

Monchi porta Torres al Siviglia

Rinforzo di qualità per il Siviglia del ds Monchi. Dal Porto arriva il centrocampista Oliver Torres, acquistato a titolo definitivo per circa 12 milioni. Per il 24enne spagnolo si tratta un ritorno in Liga, dove ha già militato con le maglie di Villarreal e Atletico Madrid. Promessa non mantenuta che ora prova il rilancio in Spagna.

La nostra opinione: In uscita dal Porto nell’estate del 2015 Oliver Torres sembrava uno dei giovani più interessanti al mondo, dal futuro assicurato. Invece il ragazzo si è perso per strada dopo il flop all’Atletico Madrid e un ritorno non trascendentale al Porto. Se dovesse ritrovarsi a 12 milioni sarebbe un gran colpo per Monchi.