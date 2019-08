Le 5 trattative che vi siete persi oggi (01/08)

Schick verso il Borussia Dortmund

Secondo il 'Corriere dello Sport', Patrik Schick è vicino a lasciare la Roma per approdare al Borussia Dortmund. Il club giallorosso e quello tedesco hanno impresso una svolta alla trattativa per portare in Bundesliga l'ex attaccante della Sampdoria, tanto che mancherebbero solo pochi dettagli per finalizzare l'operazione.

La nostra opinione. L'annosa questione del ruolo (esterno offensivo? Seconda punta? Centravanti?) ha macchiato l'esperienza biennale di Schick alla Roma, che mai è riuscita ad avere continuità di rendimento dal proprio gioiello. Le qualità tecniche sono indiscusse, ma manca molto altro per poter definire il ceco un grande giocatore. E il club giallorosso sembra averlo capito.

Dani Alves vicino alla firma con il San Paolo

Secondo 'Goal', Dani Alves ha scelto la sua prossima destinazione. Ed è una scelta sorprendente: il capitano del Brasile, libero sul mercato dopo l'addio al PSG, si appresta a tornare in patria per giocare con il San Paolo, che gli ha offerto un contratto triennale. Il club paulista sta tentando accordi commerciali per venire incontro alle esigenze dell'ex bianconero.

La nostra opinione. Scelta sorprendente, se si tramuterà in realtà, in quanto l'ambizione di Dani Alves ai massimi traguardi (leggi: Champions League) è ormai arcinota. Gran colpo del San Paolo, se riuscirà effettivamente a riportare in patria un campione che, alla faccia dei suoi 36 anni, come dimostrato in Copa America ha il vigore fisico di un ragazzino.

Napoli su Zaha: pronti 65 milioni di euro

Continua la caccia del Napoli a un giocatore di stampo offensivo: senza Pépé, ufficializzato oggi dall'Arsenal, e con James Rodriguez sempre più lontano, De Laurentiis avrebbe puntato il mirino su Wilfried Zaha, pressato anche dall'Everton. Tanto che sarebbe pronta un'offerta da 65 milioni di euro per il Crystal Palace. Lo riferisce il 'Daily Mail'.

La nostra opinione. Il Napoli deve decidere effettivamente su chi vuole puntare e per quale ruolo. Partito da un trequartista come James, è arrivato a esterni offensivi come Pépé e poi Zaha. Un atteggiamento che denota confusione.

Wilfried Zaha in action for the Ivory CoastGetty Images

Proposto Lovren, la Roma dice no

Secondo 'Sky', Dejan Lovren è stato proposto alla Roma, sempre alla ricerca di un altro centrale difensivo dopo l'acquisto di Mancini dall'Atalanta. Il croato del Liverpool, accostato anche al Milan nelle scorse settimane, non ha però convinto il ds Petrachi, che non ha dato seguito alla possibile operazione.

La nostra opinione. La prima scelta della Roma in difesa si chiama Toby Alderweireld, ma, come è facile immaginare, si tratta di un sogno complicatissimo da trasformare in realtà. Costi a parte, Lovren avrebbe potuto rappresentare un innesto d'esperienza a fianco di Mancini. Il rischio, per i giallorossi, è quello di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.

Liverpool will not sell Champions League winning defender Dejan Lovren for less than £25millionPA Sport

Lo svincolato Lazovic va al Verona

Darko Lazovic, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Genoa, si è accordato con il Verona: secondo 'Sky', l'esterno serbo è pronto a firmare un triennale con il club gialloblù, con il quale stava trattando da qualche settimana. Il neopromosso Hellas sta per assicurarsi anche Gennaro Tutino in prestito secco dal Napoli e Valerio Verre dalla Sampdoria.

La nostra opinione. Lazovic ritroverà Ivan Juric, che l'ha già avuto alle proprie dipendenze al Genoa: una motivazione in più per l'esterno, che spera di ripartire in grande stile, e per il Verona, che si assicura un calciatore di sicura esperienza. Interessante anche l'arrivo di Tutino, desideroso di mettersi alla prova in A dopo aver fatto bella figura in B e in C.