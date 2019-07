Le 5 trattative che vi siete persi oggi (10/07)

L'Atletico Madrid pensa a Duvan Zapata

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'Atletico Madrid sta pensando anche a Duvan Zapata per l'attacco. Il centravanti dell'Atalanta è considerato un'opzione per i Colchoneros in caso di addio di Diego Costa, cercato da più di un club di Premier League.

La nostra opinione. Reduce dalla miglior stagione della propria carriera, positivo anche in Copa America nonostante l'eliminazione della Colombia già ai quarti, Duvan Zapata si è preso le attenzioni che merita. In Italia e pure all'estero. Non ci sarebbe da stupirsi se nella prossima stagione disputasse la Champions League, ma non con la maglia nerazzurra.

L'esultanza di Duvan Zapata in Colombia Qatar, Copa AmericaGetty Images

Montella apre a Badelj e Biglia: "Mi piacciono"

A 'Sky', Vincenzo Montella ha parlato di alcune operazioni di mercato che potrebbero vedere coinvolta la Fiorentina: "Badelj e Biglia? Sono due giocatori che mi piacciono molto, anche se in questi giorni tanti giocatori sono stati accostati alla nostra squadra. Tonali? Anche lui è molto interessante, anche se dovrà misurarsi con la Serie A. Ha il futuro assicurato".

La nostra opinione. La priorità della Fiorentina, per nulla smentita dalle parole di Montella, è chiara: portare a casa un regista. Una necessità considerato che Veretout lascerà Firenze, per andare a giocare nel Milan o nella Roma. Un ritorno di Badelj è uno scenario affascinante, così come il possibile arrivo di Biglia. Elementi che nell'ultima stagione hanno avuto poco spazio, ma che potrebbero trovare l'ambiente giusto per rilanciarsi.

Video - L'arrivo di Rocco Commisso a Milano: è l'uomo nuovo della Fiorentina 01:08

Rog vicino al Cagliari

Prestato nella seconda parte di stagione al Siviglia, che lo rimpiazzerà in mezzo al campo con Fernando (l'ex City, oggi al Galatasaray), Marko Rog non dovrebbe essere tenuto in rosa dal Napoli. E in tal senso, secondo 'Sky', c'è già una squadra pronta ad accogliere il mastino croato: il Cagliari. Assieme a lui anche Gregoire Defrel, sogno dei sardi. Prestito per il primo, operazione a titolo definitivo (12 milioni) per il secondo.

La nostra opinione. Rog e Defrel sarebbero due innesti di ottimo livello per una squadra da salvezza come il Cagliari. Il primo voglioso di mettersi finalmente in mostra da titolare; il secondo in cerca di conferma dopo aver convinto sia al Sassuolo che alla Sampdoria, con in mezzo la parentesi poco fortunata alla Roma. Maran incrocia le dita.

Marko RogLaPresse

Lo svincolato Miguel Veloso va al Verona

Dopo Salvatore Bocchetti, che ha già svolto le visite mediche, e dopo essersi affidato a Ivan Juric in panchina, il Verona punta su un altro ex genoano: è fatta per l'arrivo dello svincolato Miguel Veloso, senza squadra dopo l'addio al Grifone. Il centrocampista portoghese firmerà un contratto di un anno con l'Hellas neopromosso.

La nostra opinione. Veloso al Verona significa esperienza per una squadra che vuole smettere di essere uno yo-yo: ovvero andare su e giù, su e giù, su e giù. Stabilità cercasi: gli scaligeri sperano di trovarla anche nel mancino portoghese, elemento potenzialmente importante per una neopromossa. Matrimonio interessante.

2017, Miguel Veloso, Genoa, LaPresseLaPresse

L'ex Juve Lemina verso il Manchester United

Secondo 'Sky Sports Uk', il Manchester United è piombato a tutti gli effetti su Mario Lemina. Possibile operazione da 18 milioni di euro con il Southampton. Il gabonese tornerebbe così a vestire la maglia di una grande europea dopo aver militato nella Juventus dal 2015 al 2017.

La nostra opinione. Via Pogba, dentro Lemina. Un evidente passo indietro per il Manchester United, se le sue operazioni di mercato a centrocampo si limitassero a questo. Più facile pensare che l'ex bianconero possa ricoprire il ruolo di seconda scelta nella rosa di Solskjaer.