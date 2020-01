Le 5 trattative che vi siete persi oggi (13/01)

Inter: Giroud è vicinissimo

Ormai in fase di definizione l'approdo all'Inter dell'attaccante del Chelsea Olivier Giroud. Per il puntero francese classe 1986, in scadenza a giugno coi londinesi, Blues chiudono un indennizzo di 6 milioni (5+1 di bonus). Il club nerazzurro è arrivato a offre 5 milioni (4+1). La distanza tra domanda e offerta è ormai minima. Con l'attaccante, già trovato l'accordo con un contratto per i prossimi due anni e mezzo. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: trattativa arrivata alle strette finali. Avere uno come Giroud in qualità di comprimario d'attacco sarebbe davvero, come si suol dire "tanta roba" nella corsa per lo scudetto. Chissà che Antonio Conte non possa iniziare a dirsi pienamente soddisfatto del mercato di Marotta e Ausilio...

Olivier Giroud, buteur lors de la SuperCoupe d'Europe contre LiverpoolGetty Images

Il Tottenham ha già le mani sull'erede di Eriksen: Gedson Fernandes del Benfica

Sempre in ottica Inter, il Tottenham di José Mourinho ha già pensato al dopo Christian Eriksen: si tratta di Gedson Fernandes, talentuoso centrocampista classe 1999 del Benfica. Il portoghese arriverebbe subito, con un prestito da 18 mesi con un riscatto a favore degli Spurs pari a 65 milioni di euro. Si apre un'ulteriore porta per Eriksen in nerazzurro?

La nostra opinione: come più volte sottolineato, quella di Eriksen sarà comunque la trattativa più impegnativa. Lo stesso coefficiente (altissimo) di difficoltà della pista Vidal, ora che al Barcellona è stato eliminato alla radice il "problema" Valverde. La sensazione è che, calcolando anche le tante assenze a cui deve far fronte Mourinho, l'operazione che porta al danese si sbloccherà negli ultimissimi giorni della finesta invernale di calciomercato.

Benfica Midfielder Gedson Fernandes in action during the Premier League 2019/20 match between SL Benfica and Vitoria Setubl, at Luz Stadium in Lisbon on September 28, 2019Getty Images

Udinese: gli attaccanti Pussetto e Teodorczyk in uscita

Poco spazio trovato nel girone di andata e un congedo dall'Udinese che appare sempre più vicino. Il club friulano, infatti, sta valutando le "uscite" dalla rosa bianconera degli attaccanti Ignacio Pussetto (in foto, vicinissimo al Watford, in Premier League) e Lukasz Teodorczyk (richiesto dai turchi del Beşiktaş). Nel frattempo, anche il centrocampista Mato Jajalo sembra potersene andare: piace al Perugia di Serse Cosmi. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: in effetti c'erano esuberi e doppioni, là davanti, nella rosa di Luca Gotti che, a sensazione, ha bisogno di circoscrivere la rosa per lavorare con intensità su un gruppo di 13-14 giocatori con l'obiettivo di conquistare, quanto prima, una salvezza "tranquilla".

Mateju e Pussetto in Udinese-BresciaGetty Images

Il Lecce punta a Felipe della SPAL per la difesa

Il Lecce sta cercando rinforzi in difesa. In questo senso, è stato chiesto alla SPAL l'esperto centrale brasiliano Felipe Dal Bello. La trattativa potrebbe sbloccarsi positivamente nel caso in cui i ferraresi riuscissero a riportare al "Mazza" Kevin Bonifazi dal Torino (a cui sono stati offerti 12 milioni). Per i giallorossi, l'alternativa sono Koffi Djidji del Torino e Lorenzo Tonelli, nel (remoto) caso in cui l'affare con tra Napoli e Sampdoria debba saltare. Lo riferisce Sky Sport.

La nostra opinione: A giudicare dal match del "Tardini", urgono davvero rinforzi alla corte di Fabio Liverani. Un difensore dell'esperienza di Felipe può essere un buon inizio per una corsa salvezza che si fa sempre più dura.

Felipe contro Benassi in Fiorentina-SPALGetty Images

Serie B: il Livorno chiede all'Inter il talento Colidio

Ultimissimo in Serie B con soli 12 punti dopo il girone di andata, il Livorno - allenato da Paolo Tramezzani - sta cercando rinforzi. In questo senso, è stato richiesto all'Inter il prestito del talentuoso attaccante argentino classe 2000 Facundo Colidio, attualmente in prestito ai belgi del Sint-Truiden, in cui però non sta giocando. Lo riferisce Sky Sport.

La nostra opinione: finito ai margini nella rosa dei belgi, occorre fare immediatamente ordine per non perdere un vero e proprio talento in ottica futura. Giusto che l'Inter lo riporti in Italia per tenerlo d'occhio, tributargli le giuste attenzioni e abituarlo al calcio del nostro Paese, per quanto si tratti di cadetteria.

Facundo Colidio, Inter 2019 (Getty Images)Getty Images