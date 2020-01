Le 5 trattative che vi siete persi oggi (16/01)

Napoli: a giugno Rrahmani e out Ghoulam per l'assalto a Tsimikas

Visite mediche in programma domattina per il difensore classe 1994 del Verona Amir Rrahmani per il suo prossimo club, il Napoli. Il club azzurro tessererà il capitano della nazionale kossovara la prossima estate con un contratto fino al 2025. Alla società scaligera andranno 14 milioni di euro. Allo stesso tempo, per quanto riguarda questa sessione di mercato, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta provando a cedere il terzino sinistro Faouzi Ghoulam. La prima difficoltà è quella di trovare un club che si accolli i 2,1 milioni di euro (lordi) d'ingaggio dell'algerino. Per il giocatore, offerte per il Lille, Monaco e dal campionato cinese. Dopodiché si partirà per l'assalto al collega di reparto greco Kostas Tsimikas dell'Olympiacos, di talento e certamente meno oneroso. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.

La nostra opinione: la rivoluzione in casa Napoli è già iniziata. Molto in anticipo rispetto al previsto. C'è da ricostruire, un po' tutto a dire il vero. E, quindi, occorre partire prima. La sensazione ulteriore è che De Laurentiis, anche in vista di una difficile partecipazione alla Champions League, stringerà i cordoni della borsa per ciò che concerne gli ingaggi, che verranno decisamente ridemnsionati.

Amir RrahmaniGetty Images

Fiorentina: obiettivo Juan Jesus per la difesa

Fiorentina all'opera per rinforzare il reparto difensivo. Sfumato Kevin Bonifazi, pronto a tornare alla SPAL, i viola puntano il mirino su Juan Jesus, in uscita dalla Roma e abituato a giocare nella difesa a tre. Tuttavia, occorre superare la concorrenza del Fenerbahçe.

La nostra opinione: pedina perfetta per la Fiorentina. Grande esperienza e adattabilità certa all'attuale schieramento dei viola. Iachini farebbe, davvero, un ottimo affare.

Roma-İstanbul Başakşehir, Europa League 2019-2020: Juan Jesus (Roma) (Getty Images)Getty Images

Colpaccio Brescia: arriva Bjarnason, Genoa beffato

Colpo del Brescia che sta per tesserare, da svincolato (dopo la rescissione col club qatariota dell'Al-Arabi), il prolifico centrocampista islandese Birkir Bjarnason. L'ex Pescara e Aston Villa era stato recentemente accostato al Genoa, con cui però non aveva trovato un accordo.

La nostra opinione: non solo Bjarnason può vantare un ottimo curriculum internazionale (con le esperienza al Basilea e all'Aston Villa), ma il centrocampista islandese bramava per tornare a giocare in Italia, rimastagli nel cuore dai tempi del Pescara, in cui viene considerato un eroe. Centrocampista col vizio del gol: una manna, per la difficilissima corsa salvezza che aspetta le Rondinelle.

Laxalt punta i piedi: vuole restare al Torino

Intervistato da Tuttomercatoweb, Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha così commentato le probabili voci di mercato che accostano il laterale uruguaiano al Maiorca dopo la visita di ieri pomeriggio a Casa Milan: "Non si muoverà dall'Italia, né tornerà al Milan. Diego vuole fermamente restare al Torino sino al termine della stagione".

La nostra opinione: prestazioni e quotazioni in netto ribasso quelle di Laxalt nell'ultimo anno e mezzo di Serie A. Cambiare aria per rivitalizzarsi, a nostro avviso, non gli avrebbe fatto male...

Torino-Genoa, Coppa Italia 2019-2020: Diego Laxalt (Torino) (Getty Images)Getty Images

Hellas Verona: Tupta ufficialmente in prestito al Wisla Cracovia

L'attaccante 21enne slovacco Lubomir Tupta lascia l'Hellas Verona per andare a giocare in Polonia: da qui, fino alla fine della stagione, vestirà - in prestito - la maglia del Wisla Cracovia.

La nostra opinione: attaccante che faceva già fatica a trovare spazi in Serie B. Giusto andare a fare esperienza in giro per l'Europa. Un club dalla grande storia, inserito però in un campionato relativamente impegnativo come quello polacco, può essere una soluzione oculata.