Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/06)

Inter, può tornare Kovacic

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe sempre più probabile un ritorno di Mateo Kovacic all'Inter. Il centrocampista croato, rientrato al Real Madrid dal prestito al Chelsea, avrebbe manifestato l'intenzione di non voler restare alla corte di Zidane e di gradire una possibile seconda esperienza in nerazzurro. L'operazione, che si aprirebbe ufficialmente dopo l'arrivo a San Siro di Nicolò Barella, sarebbe fattibile per l'Inter, anche dal punto di vista dell'ingaggio del giocatore (4 milioni a stagione).

Secondo noi: il ritorno di Kovacic potrebbe essere qualcosa di molto positivo per l'Inter. Lavorando insieme a un allenatore come Antonio Conte, può godere di quelle "scosse emotive" di cui ha sempre avuto bisogno nei suoi tanti blackout di carriera.

Arsenal's Uruguayan midfielder Lucas Torreira (L) and Chelsea's Croatian midfielder Mateo Kovacic vie for the ball during the UEFA Europa League final football match between Chelsea FC and Arsenal FC at the Baku Olympic Stadium in Baku, Azerbaijian on MayGetty Images

Roma: per il centrocampo Fonseca "ordina" Fred e Veretout

Nel giorno dell'infuocata conferenza stampa di addio di Francesco Totti, il nuovo allenatore della Roma Paulo Fonseca avanza alla società le sue prime richieste per la linea mediana. I nomi sono quelli del brasiliano del Manchester United Fred (che Fonseca ha avuto allo Shakhtar Donetsk) e Jordan Veretout della Fiorentina. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

Secondo noi: nonostante le bordate in conferenza lanciate da Antonio Conte, prosegue la costruzione della nuova Roma di Fonseca. Fred è un'ottima idea, visto che è uomo del neo tecnico giallorosso e che al Manchester United non ha fatto un'ottima impressione, ragion per cui non è così difficile da prendere. Per Veretout, invece, la trattativa si complica, dopo il forte interesse manifestato in giornata dal Milan.

FredGetty Images

La Lazio punta il giovane ariete argentino Adolfo Gaich

In base alle indiscrezioni del quotidiano romano Il Tempo, la Lazio avrebbe messo le mani sul giovane attaccante del San Lorenzo e della nazionale argentina Under 20 (con cui ha appena giocato i Mondiali di categoria in Polonia) Adolfo Gaich. Il giocatore sarebbe già a Roma con i suoi agenti. Col San Lorenzo è in vigore una clausola di 15 milioni.

Secondo noi: può essere un'idea lungimirante. Dotato di un fisico davvero importante coi suoi 192 centimetri di altezza, Gaich è già pronto a scardinare le difese del calcio europeo.

2019, Adolfo Gaich, Argentina Under 20 (Imago)Imago

Torino, idea Gonalons per la mediana

Il Torino sta lavorando per rinforzare tutti i settori del campo per un'eventuale partecipazione alla prossima Europa League al netto della sentenza Uefa che riguarderà il Milan. Per la mediana, spunta l'idea Maxime Gonalons, rientrato alla Roma dopo il prestito al Siviglia, L'ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Tuttosport.

Secondo noi: giocatore dal pedigree internazionale (al netto degli infortuni passati). Buono per l'eventuale chiamata all'Europa League per la quale occorre tenersi pronti.

Maxime Gonalons (AS Rome)Getty Images

Bologna, obiettivo Gerson

Nella giornata dell'annuncio di Walter Sabatini al Bologna, la Gazzetta dello Sport riporta dell'interessamento dei rossoblù del centrocampista brasiliano Gerson, rientrato alla Roma dopo il prestito alla Fiorentina. La formula della trattativa sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Secondo noi: sarebbe un innesto di altissimo profilo, in linea con le esigenze di Mihajlovic. Sarà un grande Bologna nella stagione che verrà, pronto a rincorrere - finalmente - le postazioni europee.

Gerson esulta dopo il secondo gol della Fiorentina contro il Chievo 2018LaPresse