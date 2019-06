Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/06)

Chelsea: per il post Sarri, Abramovich vuole solo Lampard

Salutato Maurizio Sarri, il Chelsea è al lavoro per portare in panchina il suo successore. Il grande favorito resta l'ex Frank Lampard. Come riporta il Sun, l'attuale allenatore del Derby County attualmente è in vacanza e nei prossimi giorni dovrebbe incontrare il patron dei Blues Roman Abramovich a bordo del lussuoso yacht del magnate russo, al largo di Saint Tropez. Tra i candidati al dopo-Sarri anche Rafa Benitez e José Mourinho, mentre a sostituire Lampard al Derby County potrebbe essere John Terry, anche se il proprietario dei 'Rams', Mel Morris, ha ribadito di voler trattenere l'attuale allenatore. (LaPresse).

Secondo noi: Abramovich vuole Lampard a tutti i costi. E' solo da lui che i Blues possono ripartire nel post Sarri e con un possibile blocco del mercato all'orrizzonte imposto dall'Uefa. L'obiettivo è quello di tirare fuori il meglio dal settore giovanile più florido d'Inghilterra e, forse, del mondo.

Frank Lampard has been strongly linked with a return to Chelsea as managerGetty Images

Borussia Dortmund: mister Favre prolunga

Lucien Favre ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund fino alla fine della stagione 2020-2021. Lo ha comunicato il club tedesco. Il 61enne allenatore svizzero è arrivato la scorsa stagione sulla panchina dei gialloneri, condotti al secondo posto in Bundesliga, alle spalle del Bayern Monaco. L'ex tecnico di Nizza e Borussia Mönchengladbach era sotto contratto fino alla fine della prossima stagione. (LaPresse).

Secondo noi: gruppi giovani e di qualità come quello del Dortmund, hanno bisogno di continuità in panchina. Per un nuovo assalto al Bayern Monaco, giusto così.

Lucien FavreGetty Images

Balotelli: più di un sogno per il Parma

Mario Balotelli è più che una suggestione al Parma. Secondo Tuttomercatoweb, la trattativa d'ingaggio è pronta a decollare. L'attaccante, in scadenza col Nizza dopo il prestito a Marsiglia, ha già manifestato il proprio gradimento per la maglia dei ducali, che attendono gli esiti del decreto Crescita economica (vantaggi economici per riportare in Italia i lavoratori e professionisti stranieri oltre confine da almeno due anni) per sferrare l'attacco decisivo.

Secondo noi: matrimonio che "s'ha da fare". In una piazza come Parma, "Balo" può ritrovare, nell'ordine, se stesso e un posto nella Nazionale di Mancini.

Mario BalotelliGetty Images

Floccari rinnova con la SPAL per un altro anno

L'esperto attaccante Sergio Floccari sarà un giocatore della SPAL per un altro anno: contratto rinnovato coi ferraresi fino al 30 giugno 2020.

Secondo noi: decisione ponderata e, a nostro avviso, azzeccata da entrambe le parti. La stagione che si è appena conclusa ha dimostrato che Floccari può dare ancora molto alla causa della SPAL in Serie A. Sia come "chioccia" nello spogliatoio, sia come subentrante di lusso in zona gol.

San Marino: La Fiorita punta Pellissier per l'Europa League

Secondo l'emittente RTV San Marino, la compagine del Titano La Fiorita, dopo la conferma in campo del centrocampista (e presidente dell'Aic) ex Roma Damiano Tommasi e l'ingaggio dell'ex Triestina del pari ruolo Andrea Bracaletti, starebbe inseguendo la punta Sergio Pellissier, bandiera del Chievo Verona. Si tratterebbe di un'acquisizione limitata ai match preliminari di Europa League, che per i sammarinesi inizierà a fine mesi contro gli andorrani dell'Engordany.

Secondo noi: la "Juventus di San Marino" vuole smaltire la cocente delusione della sconfitta contro il Tre Penne nella finale di campionato. Niente più operazioni marketing alla Alessandro Cattelan ma un'importantissima campagna di rafforzamento per andare più avanti possibile in Europa League. Come direbbe proprio il popolare presentatore di X-Factor ed EPCC: "Ci sta".

Sergio Pellissier - Chievo-Sampdoria Serie A 2018-19Getty Images