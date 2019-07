Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/07)

Juve, Pogba non tramonta: spuntano 3 contropartite

Dopo aver ufficializzato de Ligt, la Juventus non abbandona completamente neppure l'idea di riportare a Torino Paul Pogba. Tanto che, secondo il 'Corriere dello Sport', il club bianconero avrebbe individuato tre contropartite da inserire in una trattativa con il Manchester United: João Cancelo, Douglas Costa e Blaise Matuidi.

La nostra opinione. Il futuro di Pogba continua a essere un rebus difficilmente decifrabile, anche perché la Juventus ha già sistemato il centrocampo con gli arrivi di Rabiot e Ramsey. La netta sensazione è che i possibili acquirenti, tra cui il Real Madrid, aspetteranno gli ultimi giorni del mercato inglese (il deadline day è datato 8 agosto) per provare l'affondo decisivo.

Video - Pogba, che gollonzo in allenamento! Deviazione con la pancia e palla in rete 00:25

Il Milan tratta Angel Correa

Secondo 'Sky', il Milan sta trattando Angel Correa, esterno o attaccante argentino dell'Atletico Madrid. Già ieri la stampa argentina aveva rivelato la volontà del giocatore di cambiare aria. Possibile operazione da 55 milioni, con la regia di Jorge Mendes.

La nostra opinione. Che il Milan stia cercando un attaccante, è fuor di dubbio. Ma c'è da dubitare sul fatto che l'elemento in questione possa essere Correa, il quale a Madrid ha giostrato soprattutto come esterno in in centrocampo a 4. Difficilmente l'ex San Lorenzo si troverebbe a proprio agio nel 4-3-1-2 che Giampaolo vuole ritagliare per i rossoneri.

Ángel Correa celebra su gol en el Atlético-ValenciaGetty Images

Vinicius va al Benfica: al Napoli 17 milioni

Secondo 'Sky', Vinicius sta per lasciare il Napoli e approdare al Benfica a titolo definitivo. La cessione dell'attaccante brasiliano, che non ha mai esordito in Serie A con la maglia azzurra e che è reduce da due prestiti (Rio Ave e Monaco) frutterà 17 milioni di euro al club partenopeo.

La nostra opinione. L'operazione rappresenta un'iniezione di denaro fresco, utilissimo per finanziare il mercato in entrata del Napoli. Specialmente se si tiene in considerazione l'apporto nullo, dal punto di vista tecnico, regalato dalla "meteora" Vinicius al Napoli.

Doppio arrivo a Parma: Cornelius e Kulusevski

Il Parma annuncia l'arrivo dall'Atalanta di Andreas Cornelius e Dejan Kulusevski. Il comunicato: "La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto del giocatore Andreas Evald Cornelius (Copenaghen, 16.3.1993) e l’acquisto a titolo temporaneo annuale del giocatore Dejan Kulusevski (Stoccolma, 25.4.2000), entrambi provenienti dall’ Atalanta Bergamasca Calcio. Andreas Cornelius ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2024".

La nostra opinione. Zitto zitto, piano piano, il Parma continua a irrobustire la rosa a disposizione di D'Aversa. Cornelius e Kulusevski non partiranno con i gradi di titolare, ma potranno rappresentare utili alternative a gara in corso. C'è la curiosità, poi, di capire come si comporterà il talento uscito dalla Primavera orobica al suo primo vero anno di A.

Cornelius - Atalanta-FC Copenaghen - Europa League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Udinese, in attacco arriva Nestorovski

Ilija Nestorovski può ormai considerarsi un nuovo giocatore dell'Udinese. L'attaccante macedone, svincolato dal Palermo, si appresta a firmare un contratto quinquennale con il club friulano, che gli concederà dunque una nuova chance di giocare in Serie A dopo due stagioni d'assenza.

La nostra opinione. Lusso in Serie B, Nestorovski aveva dimostrato di potersela cavare benissimo già nella massima serie nel 2016/17. Tanto da essere considerato unanimemente il giocatore più degno nella travagliata stagione del Palermo, conclusa con la retrocessione. Buon affare per l'Udinese.