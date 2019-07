Le 5 trattative che vi siete persi oggi (19/07)

Darmian riproposto all'Inter

Secondo il giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Nicolò Schira, nel vertice andato in scena ieri a margine della cessione di Samuele Longo al Deportivo La Coruña si è riparlato della possibilità Matteo Darmian per l'Inter: il suo agente, Tullio Tinti, l'ha riproposto ai nerazzurri. L'ex terzino del Torino sta spingendo per lasciare il Manchester United e tornare in Italia.

La nostra opinione. Conte conosce Darmian, che ha già allenato in nazionale, e sarebbe ben felice di poterlo riavere a disposizione. Ma i tifosi dell'Inter, probabilmente, si attendono qualcosa in più per rinforzare una squadra che ha bisogno di qualche puntello in più per poter davvero competere con la Juventus. Darmian, in questo senso, può essere considerato una più che buona riserva.

Napoli, Malcom alternativa a James e Pépé

Non solo James Rodriguez e Pépé per il Napoli, che si tiene in serbo un'alternativa per rinforzare l'attacco: Malcom, esterno del Barcellona. A rivelarlo è il quotidiano catalano 'Sport'. L'agente del brasiliano, Miki Baraoui, ha però raffreddato l'ipotesi: "Parliamo di una squadra importante, il calcio è imprevedibile, ma in questo momento non è una pista molto calda".

La nostra opinione. Il Napoli vuole James Rodriguez e farà di tutto, fino all'ultimo, per strapparlo al Real Madrid e alla concorrenza dell'Atletico. Gli altri nomi, da Pépé in giù, altro non sono che un lussuoso ripiego: il vero obiettivo partenopeo, sin da quando il mercato estivo ha preso il via, è il mancino colombiano.

Video - Malcom al Barcellona: l'ultima di una serie di grandi beffe di mercato 01:13

Lemina torna in A? C'è la Fiorentina

Mario Lemina può tornare in A a due anni di distanza dal suo addio alla Juventus, datato estate 2017, per trasferirsi al Southampton. Il centrocampista gabonese non ha fatto mistero di voler cambiare squadra e, secondo 'calciomercato.it', anche la Fiorentina sta pensando a lui come sostituto di Jordan Veretout, ceduto alla Roma.

La nostra opinione. Non è un mistero per nessuno che la Fiorentina debba rinforzare il centrocampo, ormai orfano di Veretout ma anche di Gerson ed Edimilson Fernandes. Lemina potrebbe fare al caso dei viola: ha acquisito una certa esperienza in carriera, dopo aver sperimentato anche il calcio della Premier League, e conosce la Serie A. Pista da monitorare.

CARDIFF, WALES - DECEMBER 08: Southampton player Mario Lemina in action during the Premier League match between Cardiff City and Southampton FC at Cardiff City Stadium on December 8, 2018 in Cardiff, United Kingdom. (Photo by Stu Forster/Getty Images)Getty Images

Rog al Cagliari: domani le visite mediche

Marko Rog lascia il Napoli per la seconda volta in pochi mesi e si accasa al Cagliari, che ha dunque superato la concorrenza di Genoa ed Eintracht. Il centrocampista croato, che ha già lasciato il ritiro di Dimaro, sbarcherà in Sardegna con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le visite mediche, secondo 'Tuttomercatoweb', sono previste per domani.

La nostra opinione. Al Napoli Rog non è mai riuscito a imporsi, più per la mancanza di spazio che per sue mancanze, ma per il Cagliari rappresenta un gran colpo. Il suo arrivo e quello probabile dell'uruguaiano Nandez possono irrobustire il centrocampo di Maran, privo di Barella. Buon modo di reinvestire il denaro incassato dall'Inter.

Keita, Rog - Napoli-RB Leipzig - Europa League 2017/2018 - Getty ImagesGetty Images

Pretendente a sorpresa per Isco: il Borussia Dortmund

Secondo 'ESPN', c'è anche il Borussia Dortmund in corsa per Isco, il cui futuro al Real Madrid continua a essere incerto nonostante il ritorno in panchina di Zidane. Il trequartista spagnolo, però, non sarebbe convinto della possibile destinazione.

La nostra opinione. Isco non è un colpo "alla Borussia Dortmund", club che notoriamente guarda al mercato nell'ottica di portare in giallonero giocatori da rivendere a prezzo maggiorato. La stella del Real, ovviamente, non sarebbe tra questi. Anzi: il suo costo appare troppo elevato per la maggioranza dei club europei. Anche se a Dortmund, da Hummels a Brandt, quest'anno stanno facendo le cose in grande.