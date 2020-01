Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/01)

L'Inter lavora anche per il futuro: fari sull'ala dello United Chong a parametro zero

Altro affare sull'asse Inter-Premier League in corso. L'Inter, infatti, insiste per l'esterno offensivo del Manchester United Under 23 (ma con qualche apparizione in prima squadra) Tahith Chong, classe 1999, nativo delle Antille Olandesi ed ex obiettivo della Juventus. Se il giocatore, in scadenza di contratto coi Red Devils, dovesse accettare l'offerta di Piero Ausilio, verrà tesserato in estate a parametro zero. Lo riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La nostra opinione: veloce, frizzante, grintoso, materia ampiamente malleabile, insomma, per mister Antonio Conte. Il quale sta letteralmente facendo la spesa in Premier League per la "brama" d'intensità e agonismo che vuole dare alla sua Inter.

Milan e il casting degli esterni: idea Matty Cash

Il Milan continua a sfogliare la margherita delle alternative in ottica terzino-laterale box to box. Attualmente, secondo Football Insider, il nome più caldo sarebbe quello di Matty Cash, 22 anni (classe 1997), prodotto del Nottingham Forest, con cui, in questa stagione, ha messo in già in fila 26 presenze e due gol nella Championship inglese (la seconda serie). Nel medesimo campionato, la passata stagione, era andato a segno ben 6 volte. Attualmente è valutato 4 milioni.

La nostra opinione: oltre a Ibrahimovic, servono almeno un altro paio di pedine dalla spiccata personalità per tornare veramente grandi. Tuttavia, giusto reincanalarsi sulla strada maestra dello scouting europeo dei nuovi talenti. Dev'essere necessariame questo il punto di partenza.

La Fiorentina vuole Duncan, il Sassuolo chiede Sottil

Stando al Corriere dello Sport, continuano le trattative per la cessione del centrocampista Alfred Duncan dal Sassuolo alla Fiorentina. I neroverdi chiedono 18 milioni. In alternativa, per abbassare la parte economica, una contropartita tecnica individuata nel giovane attaccante esterno Riccardo Sottil. I viola vorrebbero mandare a giocare il giocatore, ma solo in prestito. Si tratta.

La nostra opinione: l'operazione in qualche modo si farà. E' un diktat di Iachini, che conosce molto bene il ragazzo, avendolo allenato proprio coi neroverdi durante la stagione 2017-2018.

Saponara-Lecce: è fatta

E' questione di ore, tempo delle visite mediche, in programma mercoledì mattina, è poi verrà dato l'annuncio ufficiale: Riccardo Saponara terminerà la stagione con la maglia del Lecce. Il giocatore lascerà il Genoa e si trasferirà alla corte di mister Liverani in prestito dalla Fiorentina, proprietaria del cartellino. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: un inizio in bello stile, a segno in Coppa Italia, poi una prima parte di stagione stentata e senza squilli per un giocatore che sembra proprio non riesca più a recuperare gli standard della prima esperienza a Empoli. Ci riuscirà a Lecce?

Ufficiale, Hellas Verona: Bessa ai brasiliani del Goias

La notizia era nell'aria da giorni e, ora, è diventata ufficiale: il centrocampista italo-brasiliano Daniel Bessa lascia l'Hellas Verona e passa ai verdeoro del Goias (squadra che recentemente aveva già fatto la spesa in Italia con il tesseramento di Sandro dal Genoa). la formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: mai utilizzato da Juric. Nemmeno convocato. Giocatore totalmente fuori dal progetto dell'ex tecnico genoano. Corretto lasciarlo partire.