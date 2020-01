Le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/01)

Tottenham, non solo Gedson: per il dopo Eriksen, si vuole anche Çalhanoglu del Milan

Secondo il Daily Express, non ci sarebbe solo Gedson Fernandes (già arrivato dal Benfica) tra gli eredi di Christian Eriksen al Tottenham. Gli Spurs vorrebbero avere subito, tra le mani, un giocatore con esperienza internazionale. A questo proposito, i fari sarebbero stati puntati su Hakan Çalhanoglu del Milan, fuori dal progetto tattico di mister Stefano Pioli e che può partire per Londra per una cifra intorno ai 20 milioni.

La nostra opinione: Çalhanoglu, senza farne troppo mistero, è sul mercato. Prima (in alternativa a Suso) possibile oggetto di scambio con la Roma per Cengiz Ünder (che resterà in giallorosso), oggi come potenziale portatore di un prezioso tesoretto: 20 milioni sarebbero congrui per l'ex Amburgo e Bayer Leverkusen. E parecchio utili da reinvestire in altre operazioni di mercato.

Hakan Calhanoglu of AC Milan looks on during the Serie A match between AC Milan and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on November 3, 2019Getty Images

Dani Ceballos-Arsenal: è già finita?

La scorsa estate era stato girato in prestito dal Real Madrid all'Arsenal, ma l'esperienza ai Gunners del centrocampista classe 1996 Dani Ceballos, tra i migliori giocatori dell'ultimo campionato europeo Under 21 con la Spagna, sembra essere già finita. Una prima parte di stagione sfortunata, dettata anche da un infortunio, uno strappo al flessore patito lo scorso 6 novembre. Col nuovo mister Mikel Arteta, inoltre, non ha ancora giocato un minuto e, secondo Sportmediaset, il giocatore avrebbe chiesto al Real Madrid di trovargli una nuova squadra in vista di Euro 2020. Era stato a lungo inseguito proprio dal Milan, tra luglio e agosto: che il nome non torni in auge in casa rossonera?

La nostra opinione: quando il feeling con la nuova squadra non si acquisisce nei primi mesi, è inutile perseverare. Tra acciacchi e problemi di ambientamento, Ceballos è finito nel turbine dei (numerosi) problemi della formazione londinese. Giusto chiedere di cambiare aria - e subito - per non perdere gerarchie nella nazionale delle Furie Rosse.

Dani CeballosGetty Images

Roma: sfumati Politano e Shaqiri, idea Dilrosun per la trequarti

Sfumati Politano e Shaqiri, la Roma deve fare i conti con il rinforzo sulla trequarti, in sostituzione dell'infortunato Nicolò Zaniolo. Oltre ad Adnan Januzaj della Real Sociedad, si è fatto largo il nome Javairô Dilrosun dell'Herta Berlino, classe 1998, olandese di origini surinamesi, prodotto del vivaio del Manchester City. Quest'anno, in Bundesliga, 14 presenze e 3 reti.

La nostra opinione: Dilruson, a nostro avviso, ha ancora bisogno di crescere. Il talento c'è, ma è ancora acerbo. Non è ancora pronto per recitare un ruolo di grande protagonista in un campionato come la Serie A. In una squadra, per giunta, che ha grandi obiettivi di crescita come la Roma.

Herta Berlino-Bayern Monaco, Bundesliga 2019-2020: Javairô Dilrosun (Herta Berlino) (Getty Images)Getty Images

La Sampdoria sistema la difesa: ufficiale il ritorno di Tonelli dal Napoli

Lorenzo Tonelli torna ufficialmente alla Sampdoria dal Napoli. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto che, in attesa delle conferme dai club, dovrebbe aggirarsi sui 2,5 milioni.

La nostra opinione: trattativa conclusa nella maniera più naturale. Tonelli si era già trovato benissimo - la scorsa stagione - in maglia blucerchiata. Ed è giusto che, ora, totalmente ai margini della rosa del Napoli, torni per dare una "rassettata" a una difesa che si sta ancora leccando le ferite dopo le 5 reti subite a Roma contro la Lazio. Il giocatore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022 Tra l'altro, gli affari tra De Laurentiis e Ferrero potrebbero proseguire con l'approdo sotto la lanterna del trequartista Amin Younes.

Atalanta, lo scouting prosegue: fari sul difensore croato Sutalo

Prosegue lo scouting dell'Atalanta in giro per l'Europa. In queste ultime ore, gli occhi si sono posati su Bosko Sutalo, centrale difensivo croato classe 2000 dell'Osijek, di cui è titolare. E' inseguito da club di Premier League e Bundesliga e la sua valutazione si aggira (ancora per poco, verrebbe da pensare) tra i 3 e i 4 milioni.

La nostra opinione: a 20 anni, è già uno dei pezzi più pregiati del calcio croato. Alto 188 centimetri, ottimo e arcigno marcatore, ha tutte le caratteristiche per diventare - in futuro - un centrale difensivo a livello internazionale. E, in qualche modo, lo è già adesso.

Gennaio 2020, amichevole Norimberga-Osijek: un contrasto tra Bosko Sutalo (Osijek, maglia bianca) e Konstantinos Mavropanos (Norimberga. maglia rossa) (Imago)Imago