Le 5 trattative che vi siete persi oggi (24/06)

Bomba dalla Serbia: "Accordo Lazio-PSG per Milinkovic-Savic"

Secondo il portale serbo 'blicsport.rs', il PSG e la Lazio avrebbero raggiunto un'intesa per il trasferimento in Francia di Sergej Milinkovic-Savic. La cifra? 80 milioni di euro. Il nuovo ds dei parigini, l'ex rossonero Leonardo, avrebbe trovato l'accordo prima con il calciatore e poi con il club biancoceleste..

La nostra opinione. Veridicità tutta da confermare, ma intanto una cosa è certa: se Milinkovic-Savic lascerà la Lazio, lo farà con ogni probabilità per andare a giocare all'estero, lontano dalla Serie A. L'Inter sta già rinforzando il centrocampo con altri elementi (Sensi, probabilmente Barella), il Milan non ha la forza economica di permettersi il serbo e la Juventus ha virato con decisione le proprie attenzioni su Paul Pogba. Strada spianata per i club più ricchi d'Europa.

Vidal-Nainggolan, scambio tra Inter e Barcellona?

Secondo 'Sportmediaset', Inter e Barcellona stanno pensando a uno scambio che avrebbe del clamoroso: Arturo Vidal a Milano, Radja Nainggolan in Catalogna. Il cileno ritroverebbe il suo grande estimatore Antonio Conte, concretizzando un anno dopo un trasferimento soltanto sfiorato nell'estate del 2018.

La nostra opinione. Il cambio d'aria potrebbe far bene sia a Vidal, che nella sua prima stagione a Barcellona ha brillato solo a tratti, che a Nainggolan, privo del mentore Spalletti al termine di un'annata - gol finale all'Empoli a parte - controversa. Da capire, però, se il Barça accetterebbe di puntare su una testa calda come l'ex giallorosso.

Zapata annuncia l'addio al Milan su Instagram

Cristian Zapata lascia il Milan a parametro zero: lo stesso centrale colombiano lo ha confermato su Instagram con un lungo messaggio d'addio. "Dopo sette anni meravigliosi lascio il Milan. Voglio ringraziare la società che mi ha offerto l’opportunità di giocare in uno dei Club più prestigiosi del mondo; tutti i compagni di squadra che ho avuto in questo lungo ed intenso periodo, gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come uomo, tutti i ragazzi di Milanello, amici veri e soprattutto i tifosi: semplicemente fantastici, mi avete sempre sostenuto e mostrato un affetto incredibile. Grazie a tutti, si chiude una pagina della mia carriera che resterà per sempre nel mio cuore".

La nostra opinione. Dopo 7 anni si è concluso un ciclo e il Milan, deciso a ridisegnare la rosa anche in difesa, ha giustamente scelto di non prolungarlo oltre. Zapata andrà ora a parametro zero al Genoa, dove rimpiazzerà il partente Romero portando esperienza alla retroguardia di Andreazzoli: bel colpo.

Dani Alves torna in Italia? Tentazione Inter

Come rivelato da France Football, Dani Alves potrebbe tornare a giocare in Serie A, dove ha già vestito la maglia della Juventus: Antonio Conte vorrebbe infatti portare all'Inter il terzino brasiliano, che ha appena annunciato l'addio al Paris Saint-Germain dopo due stagioni.

La nostra opinione. Potrà anche non essere più il Dani Alves di una volta, ma per un'Inter in costruzione e sempre più ambiziosa il capitano del Brasile rappresenterebbe un innesto di lusso. Ancor più se si pensa che, al momento, l'unico esterno a tutta fascia davvero adatto per il 3-5-2 di Conte è D'Ambrosio, considerati il sicuro ritorno di Vrsaljko all'Atletico Madrid e quello probabile di Cedric al Southampton.

Padoin è sul mercato: ufficiale l'addio al Cagliari

Il Cagliari ha annunciato, tramite i propri profili social, di non aver rinnovato il contratto di Simone Padoin, in scadenza il 30 giugno. L'ex bianconero è dunque ufficialmente sul mercato. E su Instagram scrive: "Avrei voluto proseguire questo percorso il più a lungo possibile ma non sempre le cose vanno come si desidera! Nonostante il dispiacere, rimangono dentro di me solamente i ricordi stupendi di questi 3 anni vissuti qui".

La nostra opinione. Separazione non indolore, come testimoniato dal messaggio sofferto di Padoin, ma comprensibile: da marzo gli anni sulla carta d'identità sono 35 anni e, dunque, il club ha dunque deciso di non proseguire il rapporto. L'ex juventino, comunque, potrebbe rivelarsi utile per una formazione di medio-bassa classifica di Serie A.