Le 5 trattative che vi siete persi oggi (28/01)

Juventus: quasi tutto fatto per Emre Can al Borussia Dortmund

Secondo Sportmediaset, l'affare tra Juventus e Borussia Dortmund per la cessione in giallonero del centrocampista Emre Can è ormai pronto a essere concluso. Due alternative: prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni o trasferimento definitivo immediato a 25 milioni.

La nostra opinione: operazione la cui chiusura positiva ha le ore contate. Decisiva, in questo senso, la forte volontà di tornare a giocare nella "sua" Bundesliga dopo le esperienze - prima di Liverpool - con Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Una "comfort zone" nella quale esprimersi al meglio per non perdere le gerarchie con la nazionale tedesca in vista di Euro 2020.

Lazio-Juventus, Serie A 2019-2020: Emre Can (Juventus)Getty Images

Genoa: Iago Falque "in", El Yamiq "out"

Secondo Sky Sport, Iago Falque avrebbe scelto di tornare al Genoa. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il trequartista proveniente dal Torino, a lungo inseguito dalla SPAL in questa sessione di calciomercato, proprio sotto la Lanterna aveva segnato il proprio record stagionale di reti in Serie A, 13, nel campionato 2014-2015. Sul fronte cessioni, con l'arrivo di Andrea Masiello dall'Atalanta, il club rossoblù deve anche pensare a sfoltire la sosta: in questo senso, il centrale marocchino Jawad El Yamiq è già volato nei Paesi Baschi - a San Sebastian de los Reyes - dove, a strettissimo giro di posta, si accorderà con la Real Sociedad. Lo riporta Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: Perin, Behrami, Eriksson, Destro e, ora, Masiello e Iago Falque. Come a dire, "per salvarsi ci vuole qualità". Contestualmente, giusto liberarsi di El Yamiq, il cui rendimento - dal suo arrivo in Italia dal Raja Casablanca - è stato piuttosto deludente sia in rossoblù che durante il prestito in Serie B dell'anno scorso al Perugia.

Torino-Genoa, Coppa Italia 2019-2020: Jawad El Yamiq (Genoa) (Getty Images)Getty Images

Brescia: in difesa torna il vecchio "pallino" Nedelcearu

Già pallino di Massimo Cellino la scorsa estate, per il difensore romeno classe 1996 (grande protagonista durante gli ultimi Europei Under 21) Ionut Nedelcearu al Brescia, sembra essere la volta buona. Offerti 3 milioni ai russi dell'Ufa. Trattativa verso la fumata bianca.

La nostra opinione: trattativa già calda la scorsa estate ma, alla fine, non andata in porta dopo l'arrivo del venezuelano Chancellor. Sarebbero state troppe le scommesse, per il delicato reparto arretrato e si optò quindi per il prestito dal Sassuolo di Giangiacomo Magnani. Il quale, tuttavia, è stato richiamato dal club neroverde, in emergenza per quanto riguarda la retroguardia.

2019 - Il difensore della Romania Under 21 Ionut Nedelcearu, classe 1996 (Imago)Imago

Parma: ufficiale il rinnovo di Bruno Alves

Rinnovo di contratto per un'altra stagione - fino al 30 giugno 2021 - per Bruno Alves al Parma. Le parole del portoghese ai canali ufficiali della società ducale: "Sono molto contento. Qui a Parma mi sono sempre trovato bene, mi sento come fossi a casa, mi trovo bene in città, sono felice quando gioco. E sono contento di restare qui per un’altra stagione".

La nostra opinione: uomo simbolo della difesa ducale, cecchino sui calci di punizione, la colonna portoghese rappresenta un'autentica garanzia per la sempre più sorprendente formazione di mister Roberto D'Aversa. Avanti con l'età (è un classe 1981), mantiene la vitalità di un ragazzino: giusto arrivare al rinnovo del contratto.

Fernandinho e Manchester City insieme fino al 2021

Il centrocampista e difensore brasiliano classe 1985 Fernandinho ha ufficialmente prolungato il proprio contratto con il Manchester City fino al 30 giugno 2021: "Mi sono goduto ogni singolo momento qui al City. E, il rinnovo, è la miglior notizia che potessi ricevere in queste ore".

La nostra opinione: la solidità del gruppo si costruisce dalle figure fondamentali all'interno dello spogliatoio. Soprattutto nei club di così grande importanza e valore come il City. Guardiola lo sa e non si è lasciato sfuggire l'occasione: il "matrimonio", che dura dal 2013, può continuare...