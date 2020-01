Le 5 trattative che vi siete persi oggi (3/01)

La Roma propone Kalinic al Newcastle, poi lo toglie dal mercato

In questo calciomercato invernale, la Roma andrà alla ricerca di un vice Edin Dzeko. Sarebbe infatti già scaduta la fiducia su Nikola Kalinic da parte della dirigenza capitolina, che lo ha appena offerto in Premier League al Newcastle United. L'attaccante croato sperava di tornare alla Fiorentina, ma l'esonero di Vincenzo Montella ha mandato l'affare a carte quarantotto. Il giocatore ha altresì rifiutato le destinazioni Genoa ed Hellas Verona e, tra le altre cose, non appare nemmeno convinto dell'opzione Magpies. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: il diesse giallorosso Gianluca Petrachi si è subito affrettato a smentire che Kalinic sia in uscita, annunciando invece una possibile nuova chance da concedere al laterale brasiliano Bruno Peres, di rientrato dal prestito allo Sport Recife. In effetti, quando le cose vanno bene, è importante mantenere l'ambiente compatto, senza cedere alle tentazioni di cambiamento.

Nicola KalinicGetty Images

La Juventus valuta le (tante) proposte per Emre Can

Tante richieste in giro per l'Europa per il centrocampista tedesco di origine turca Emre Can. La Juventus le sta valutando: tra queste, anche l'ipotesi di uno scambio col centrocampista del PSG Leandro Paredes.

La nostra opinione: la Juventus si prenderà tutto il tempo necessario in questo mese di gennaio per valutare le proposte per l'ex Liverpool, escluso quest'anno dalla lista Champions. La sensazione è che i bianconeri, più che a Paredes, penseranno a monetizzare.

Emre CanGetty Images

Bologna su Barrow e Juan Jesus

Bologna alle grandi manovre. In attacco, trattativa aperta per Musa Barrow dell'Atalanta: il Bologna vorrebbe acquistare l'attaccante gambiano, ma si è posto un tetto massimo d'investimento di 12 milioni, mentre la società orobica ne chiede 15. In difesa, resta vivo l'interessamento per Juan Jesus della Roma, che arriverebbe in prestito.

La nostra opinione: dopo la cessione di Destro al Genoa, giusto puntare a tappare subito la falla in attacco. Barrow, chiuso dagli insostituibili interpreti dell'attacco atalantino, a Bologna troverebbe terreno fertile per un proficuo rilancio. Circa Juan Jesus, occorre risolvere il nodo dell'ingaggio particolarmente oneroso, che la Roma impone al club felsineo di pagare.

Musa Barrow (Atalanta) durante Bologna-Atalanta, Serie A 2019-2020 (LaPresse)LaPresse

Kjær nome caldo per rinforzare la difesa della Sampdoria

Un nome caldo per la Sampdoria potrebbe essere quello del difensore danese Simon Kjær, che lascerà certamente l'Atalanta in questa sessione di gennaio dopo il mancato feeling con mister Gasperini. I blucerchiati appaiono decisamente favoriti sulla concorrente SPAL.

La nostra opinione: arrivato per sostituire all'ultimo minuto l'ex Liverpool Martin Skrtel, anch'egli incompatibile con la rapidità del calcio di Gasperini, Kjær potrebbe rivelarsi un pilastro importante nella difesa blucerchiata che certamente, almeno per quanto prima dell'avvento di Claudio Ranieri, avrebbe bisogno di correttivi adeguati.

Atalanta-Udinese, Serie A 2019-2020: Simon Kjær (Atalanta) (LaPresse)LaPresse

Brescia, un altro finlandese: dopo Joronen, c'è Skrabb

Non solo Joronen. Al Brescia starebbe infatti per arrivare un altro nazionale finlandese: si tratta del centrocampista con particolari attitudini offensive Simon Skrabb, classe 1995. Trattativa ai dettagli: il Brescia verserà nelle casse del club svedese IFK Norrköping 2,8 milioni di euro. Al giocatore andranno 400mila euro più bonus. Le rondinelle, infine, starebbero pensando anche al trequartista sloveno ex Empoli (oggi al Fenerbahçe) Miha Zajc. Lo riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La nostra opinione: naturalmente chi lotta per non retrocedere ha fretta di concludere le prime operazioni di aggiustamento della rosa. E il Brescia prosegue sull'onda delle scommesse oltreconfine. Alcune, come nel caso di Joronen e Chancellor, indovinate, altre (come Ayé, Spalek e Zmrhal, un po' meno). Skrabb appare un elemento duttile e ricco di risorse, oltre ad avere una discreta esperienza internazionale. Circa Zajc, non ci sono dubbi sul fatto che sarebbe un validissimo rinforzo in grado di innescatere i vari Balotelli, Donnarumma, Torregrossa e lo stesso Ayé.

Simon Skrabb con la maglia dell'IFK Norrköping e obiettivo del Brescia nl calciomercato di gennaio 2020 (Getty Images)Getty Images