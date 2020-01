Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/01)

Petagna ufficiale al Napoli in estate. Prima, pero, una missione: salvare la SPAL

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno 2020". L'affare ammonta a 17 milioni più altri 3 di bonus. Firmato un contratto quinquennale.

La nostra opinione: una giornata campale per Petagna, che si toglie la soddisfazione di ritornare in un top club della Serie A come fu al Milan a inizio stagione. E' uno degli uomi che ha contribuito a fare grande l'Atalanta e salvato a suon di gol la SPAL, con la quale, come da lui stesso dichiarato, ha "una missione da compiere: farla restare, ancora una volta, in Serie A".

Pjaca, niente Cagliari: andrà all'Anderlecht

Tutto apparecchiato per la cessione del jolly offensivo croato Marko Pjaca. Secondo Gianluca Di Marzio operazione ormai condotta in porto e pronta a essere ufficializzata nelle prossime ore. Niente Cagliari, ma Jupiler League per il talento della trequarti ancora inespresso.

La nostra opinione: non convinto della sua lunga inattività a causa dei ben noti problemi fisici, il Cagliari ha deciso di puntare sull'uruguaiano Gaston Pereiro. E in effetti, Pjaca avrebbe bisogno di tornare grande passo dopo passo: i ritmi meno ossessivi della Jupiler League possono essere una buona soluzione.

Marko Pjaca - Juventus-Udinese - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Inter: in attesa di Slimani arriva la giovane punta uruguaiana Martin Satriano

In attesa di sbloccare Islam Slimani dal Monaco via Leicester City, l'Inter sta definendo l'acquisto del talento uruguaiano (ma con passaporto italiano) classe 2001 Martin Satriano, talento del Nacional Montevideo, punta centrale e in grado di occupare tutti i ruoli della fase offensiva. Il giocatore è appena arrivato a Milano.

La nostra opinione: talento in erba incensato in patria. L'Inter vuole costruire una base di giovani talentuosi per un futuro sempre più radioso. Sebastiano Esposito insegna.

Colpaccio Villarreal: ufficializzato bomber Paco Alcacer dal Borussia Dortmund

Gran colpo del Submarino Amarillo che si assicura le prestazioni dell'attaccante ex Valencia, Barcellona, Borussia Dortmund Paco Alcacer. Affare da 23 milioni di euro, cifra notevole per l'ottava forza della Liga. Contratto fino al 2025.

La nostra opinione: operazione di mercato da dieci e lode per un club che, coi suoi gol, può davvero pensare di scalare le posizioni della Liga e riaffacciarsi nelle zone più prestigiose dell'Europa. La punta valenciana lascia il Borussia Dortmund dopo 26 reti complessive in una stagione e mezza di militanza giallonera..

Manchester United, Rojo figliol prodigo: torna alla "culla" Estudiantes

Il centrale difensivo della nazionale argentina Marcus Rojo, torna ufficialmente a giocatore in patria all'Estudiantes de La Plata, club che l'ha visto crescere. Arriva in prestito, fino al 30 giugno 2020, dal Manchester United, con cui ha totalizzato 76 presenze e 1 gol in Premier League. Operazione condotta dal ds argentino Gabriel Milito.

La nostra opinione: romantico ritorno alla casa madre come spesso accade a molti calciatori argentini e, in generale, sudamericani. Dopo cinque anni e mezzo di "fredda Manchester", una scelta per riscaldare il cuore, il ritorno a casa dove - il prossimo 20 marzo - festeggerà il suo trentesimo compleanno.