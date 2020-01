Le 5 trattative che vi siete persi oggi (7/01)

Napoli, in attesa di Lobotka o Demme, si pensa al futuro con Amrabat e Rrahmani

E' praticamente fatta tra Napoli ed Hellas Verona per il trasferimento del centrocampista marocchino-olandese Soyan Amrabat e del centrale difensivo capitano della nazionale kosovara Amir Rrahmani. L'operazione complessiva si aggira sui 35 milioni di euro e vedrà entrambi i giocatori indossare la maglia azzurra a partire da giugno.Lo riferisce Sky Sport.

La nostra opinione: in attesa del colpo più attuale in mediana (Diego Demme dell'RB Lipsia se dovesse saltare Stanislav Lobotka del Celta Vigo), Amrabat e Rrahmani, possono essere le prime pietre della ricostruzione azzurra. Ne seguiranno, certamente, tante altre trattandosi di una squadra - quella di patro De Laurentiis - a fine ciclo.

Amrabat, Lautaro Martinez - Inter-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Cutrone alla Fiorentina, ci siamo

Dall'Inghilterra sono certi: l'attaccante Patrick Cutrone sarà un giocatore della Fiorentina entro le prossime 48 ore. Il Wolverhampton avrebbe acconsentito al prestito dell'ex Milan ai viola sino al termine della stagione (ma esiste anche l'ipotesi anche dei 18 mesi con diritto di riscatto). Lo riferisce il giornalista del Telegraph John Percy.

La nostra opinione: destinazione ideale per un rilancio comune. Dell'attaccante, che - diciamolo pure - in Premier League non ha ottenuto gli spazi desiderati, e per il club viola, che là davanti ha un bisogno assoluto di un attaccante puro. Sarà un prestito che gioverà a entrambe le parti.

Cutrone - Wolverhampton Wanderers-Manchester United - Premier League 2019-2020 - Getty ImagesGetty Images

Roma-Kalinic, rifiutato anche il Bordeaux: sarà telenovela?

Nonostante le parole di rassicurazione di mister Paulo Fonseca e del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi, l'attaccante Nikola Kalinic continua ad essere interessato da rumor di mercato. L'ultimo, in ordine cronologico, l'interessamento del Bordeaux di mister Paulo Sousa, tecnico con cui il croato ha fatto meglio nella sua carriera ai tempi della Fiorentina. Il giocatore, tuttavia, ha rispedito al mittente la proposta del club girondino. Lo riporta "Il Messaggero".

La nostra opinione: la sensazione è che si andrà in contro a una delle tante telenovele di mercato. E che, nonostante tutte le rassicurazioni e le frenate del caso, l'immediato futuro dell'attaccante croato possa essere lontano da Roma: tanti rifiuti, significano "tante offerte" e, di conseguenza, che il giocatore è sul mercato. Checché ne dica la società capitolina.

Kalinic con la maglia della RomaGetty Images

Atalanta: nuovo tesoretto in arrivo con la cessione al Bologna di Barrow e Ibañez

Dopo i 44 milioni investiti dalla Juventus per Dejan Kulusevski, l'Atalanta sarebbe pronta a incassare un nuovo tesoretto con la cessione di due seconde linee: si tratta dell'attaccante gambiano Musa Barrow e del difensore brasiliano Roger Ibañez: entrambi interessano fortemente al Bologna, che sarebbe pronto a spendere una cifra intorno ai 23 milioni per assicurarsi entrambi i cartellini. Lo riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La nostra opinione: aggiornamento importante della trattativa, rispetto allo stallo di venerdì. Ebbene, l'Atalanta sta ottenendo risultati incredibili non solo in campo ma anche in termini dirigenziali: immaginate, ora, quello che il club orobico potra costruire con un bonus di 68 milioni di euro ottenuto senza minimamente toccare lo scacchiere dei titolari...

Musa Barrow (Atalanta) durante Bologna-Atalanta, Serie A 2019-2020 (LaPresse)LaPresse

Per la SPAL c'è Dabo dalla Fiorentina

Il centrocampista franco-burkinabé Bryan Dabo è in uscita dalla rosa della Fiorentina, in cui il giocatore è finito decisamente ai margini. I viola valutano numerose offerte, ma quella più accreditata sembrerebbe quella della SPAL, particolarmente bisognosa di rinforzi in ottica salvezza. Lo riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà.

La nostra opinione: il club ferrarese costretto a rifarsi (quantomeno) il look alla caccia di una salvezza che, nel girone di ritorno, appare alquanto complicata. Dabo può effettivamente essere un uomo funzionale ad una valida interdizione a centrocampo.

International Champions Cup 2019 - Fiorentina-Chivas Guadalajara: Bryan Dabo (Fiorentina) (Getty Images)Eurosport