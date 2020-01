Le 5 trattative che vi siete persi oggi (8/01)

Napoli, sia Demme che Lobotka: Fabian Ruiz al Real MAdrid già a gennaio?

Il ds del Napoli Giuntoli non si accontenterà, di Diego Demme dell'RB Lipsia - giunto per 12 milioni - per la metà campo azzurra, ma ha alzato la posta col Celta Vigo per Stanislav Lobotka (21 milioni più bonus). Se arrivassero tutti e due Fabian Ruiz andrà via subito? Il Real Madrid avrebbe pronti 70 milioni...

La nostra opinione: Il Napoli sta cambiando totalmente pelle e, giustamente, si sta portando avanti col lavoro. D'accordo l'impegno in Champions, ma con due innesti a centrocampo si rischia il sovraffollamento. Chissà se, in questo senso, stia bollendo qualcosa in pentola con il club di Florentino Pérez. E' possibile. A proposito di rivoluzione, già pronti due nomi per l'estate: trattativa decisamente avanzata col Verona per Amir Rrahmani in difesa e, proprio a centrocampo, Sofyan Amrabat. Ma questa è storia ormai nota.

Agudelo, Fabian Ruiz - Napoli-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Todibo, Christensen, Kjær e quel mercato "impanicato" e inconcludente del Milan

Il Milan starebbe vagliando alcune alternative papabili in difesa dopo le difficoltà incontrate con Jean-Caire Todibo. In cima alla lista ci sarebbe il danese del Chelsea Andreas Christensen, classe 1996. Anche perché parrebbe che su Simon Kjær sia piombato il, Cagliari per sostituire l'infortunato Luca Ceppitelli. I Blues, però, non sarebbero disposti a cederlo in prestito, bensì solo a cederlo.

La nostra opinione: il Milan deve darsi una mossa evitando, se possibile, il "panico da mercato", svenandosi per un profilo che, magari, nemmeno si addice al particolare momento dei rossoneri. Occorre un'idea, che non può rispondere nemmeno al nome di Simon Kjær: il fatto che Todibo preferisca - al progetto Milan - un prestito secco al Monaco, significa che i rossoneri non lavorano a un progetto serio da tanto, troppo tempo. Occorre riattivare quei scout tanto sbandierati la scorsa estate per ricominciare davvero da zero e scoprire giovani di talento in grado di restituire - anche se gradualmente - qualità e futuro a quello che, in un passato recente, poteva fregiarsi del titolo di club più titolato al mondo.

Andreas Christensen (FC Chelsea)Getty Images

Parma, ecco Kurtic dalla SPAL

Il Parma si sarebbe aggiudicato il centrocampista sloveno della SPAL Jasmin Kurtic. Battuta la concorrenza di Genoa e Torino. Si tratta di un prestito oneroso fissato sui 500mila euro con un riscatto sui 3 milioni e mezzo. In questo campionato, con la maglia dei ferraresi, Kurtic ha totalizzato 16 presenze e 2 reti. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: centrocampista concreto, veloce, prolifico, un po' alla "Kucka". Quindi, di quelli che fanno sempre comodo. Un grande acquisto per i ducali. Alla SPAL, che aveva bisogno di un mastino per coprirsi in mediana, in arrivo Bryan Dabo dalla Fiorentina.

Kurtic - SPAL-Brescia - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Per la difesa, la Sampdoria punta sull'usato sicuro: c'è Tonelli

Dopo i tentennamenti del danese dell'Atalanta Simon Kjær (inseguito anche da Milan e Cagliari), la Sampdoria sposta gli obiettivi in difesa: fari tornati per un possibile rientro blucerchiato di Lorenzo Tonelli dal Napoli. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: usato sicuro garantito. Il profilo più adatto per la filosofia "uno per tutti, tutti per uno" di mister Claudio Ranieri. Tonelli si è già trovato bene con la Samp e, proprio qui, potrebbe ritrovare lo smalto di un tempo.

Lorenzo TonelliGetty Images

Sassuolo, Scamacca: il Benfica ci prova

Sky Sport riporta di un'offerta da 10 milioni inoltrata in giornata dal Benfica al Sassuolo per l'attaccante classe 1999 della nazionale under 21 Gianluca Scamacca, attualmente in prestito all'Ascoli, in Serie B. Il club neroverde, ad ogni buon conto, avrebbe rifiutato.

La nostra opinione: il Benfica torna a farsi un giro in Italia a caccia di un colpo alla "Bryan Cristante". Di contro, il Sassuolo fa bene a chiudere la porta in faccia al club lusitano: Scamacca è un astro nascente del calcio italiano, in Serie B, 6 gol in 15 presenze con l'Ascoli. Sta facendo bene, sta crescendo e l'investimento su di lui non può certo fermarsi a 10 milioni...

Ascoli-Cosenza, Serie B 2019-2020: l'esultanza di Gianluca Scamacca (Ascoli), autore di una doppietta (LaPresse)LaPresse