Le 5 verità di Inter-Juventus: Spalletti si accontenta, Allegri non sperimenta

1. A Spalletti alla fine va bene il punticino

Comprensibile, ma è un dato di fatto. Partita forte, con un primo tempo col piede a tutta sull’acceleratore; scesa nella ripresa, quando la Juve ha dato un paio di sgasate al suo motore da fuoriserie. La risultate per i nerazzurri è stata un punticino di cui Spalletti alla fine si è accontentato. Con una vittoria la sua Inter sarebbe andata a +8 sul quinto posto, festeggiando con un colpaccio contro l’odiata nemica storica il più dolce dei traguardi. Ecco perché con un po’ più di coraggio un Martinez insieme a Icardi forse ci sarebbe stato. I cambi del tecnico toscano invece hanno parlato chiaro: sentito il rombo della Juve, l’Inter è corsa ai ripari.

Luciano Spalletti - Inter 2019LaPresse

2. Allegri, degli esperimenti neanche l'ombra

Allegri dopo l’eliminazione in Champions e lo Scudetto matematico aveva parlato di esperimenti, di voler testare due o tre cose che gli giravano per la testa. Non è stato il caso del derby d’Italia dove si è vista la stessa identica Juventus di sempre: 4-3-3, palla sugli esterni per il cross e via andare. Nulla di assolutamente nuovo. Anzi, la solita replica che ormai ha anche il sempre solito andamento: partenza così-così, reazione, buon finale. Probabilmente Allegri intendeva ‘esperimenti escluso il palcoscenico di San Siro’. Vedremo. Fatto sta che nell’1-1 è stata la solita Juve vista quest’anno. Non una virgola differente.

3. Juve, davanti è Ronaldo-dipendenza (quando conta)

...E strettamente connesso a quanto sopra, c’è la totale dipendenza dei bianconeri da CR7 in fase offensiva. O segna e inventa lui, o buonanotte a tutti quanti. Almeno nelle partite che davvero contano. Di fronte a organizzazioni difensive solide e a squadre di buon spessore – leggasi Atletico Madird, Ajax, Inter – la Juventus è andata in gol e ha creato qualcosa SOLO attraverso il suo fuoriclasse. “E’ stato preso per quello”, potrete obiettare. Assolutamente sì. Ma da quello a dipenderne totalmente da un singolo uomo, c’è una bella differenza. Anche perché a livello offensivo si sono confermati i limiti della Juve: o cross dagli esterni o palla a CR. Nada más.

Cristiano Ronaldo esulta per il gol segnato contro l'Inter, Inter-Juventus, Getty ImagesGetty Images

4. Nainggolan, questa volta l'extra motivazione funziona

Dalle parole, ai fatti. Che a Radja Nainggolan non stia simpatica la Juventus è risaputo. Che questa motivazione extra l’abbia trasformata in qualcosa di concreto sul campo, è una mezza novità. Nelle tante sfide con la Roma il belga aveva sostanzialmente sempre preso paga. Non è stato così a San Siro con un Radja versione indiavolato per un’oretta buona di gioco, condita tra l’altro da un grandissimo gol (impatto più coordinazione meravigliosi, al di là dell’errore di Szczesny). Bravo dunque a questo giro ad aver convertito la sua antipatia sportiva in una prestazione concreta sul campo. L’Inter ne ha beneficiato sul serio.

5. Polemiche post, caduta di stile per tutti

A corredo di quanto visto sul campo, sono arrivate le polemiche nel post partita tra l’opinionista di Sky ed ex giocatore Daniele Adani e il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Una bella caduta di stile, da parte di entrambi. Ma un po’ di più per l’allenatore bianconero, che in quanto tale dovrebbe mantenere un po’ più di aplomb e invece cade nel torto nel momento in cui si aggrappa al concetto “Ho vinto 6 Scudetti quindi nessuno è degno di parlare”. Se così fosse, nel calcio si potrebbe esprimere solo Giovanni Trapattoni e pochi altri. Invece il pallone è di tutti. E muovere una critica ad Allegri non è un atto di lesa maestà. Poi si può condividerla o meno. Ma da qui al fatto che nessuno capisca niente, beh, ce ne passa.