1) In zona Champions nessuno corre: tutto fa il gioco dell'Inter

61 punti, cinque di vantaggio sul Milan quarto e sei sul quinto posto della Roma. Se il campionato si concludesse oggi, i nerazzurri sarebbero qualificati alla Champions League per il secondo anno di fila, e senza neppure dover passare per il dramma di uno "spareggio" come quello vissuto il 20 maggio di un anno fa sul campo della Lazio. Aiutati anche dai risultati delle dirette concorrenti, tra cui il Milan e la sciagurata Lazio. Tra un risultato sorprendente e l'altro, la lotta Champions pare quasi una partita a Ciapa no. Frutto della tensione, della visione sempre più vicina del traguardo, dei primi caldi. Tutto fa il gioco della banda Spalletti, che a passo d'uomo, tra una vittoria e un mezzo inciampo, si sta avvicinando all'obiettivo che si era prefissata a inizio stagione.

2) La Roma ha accumulato meno punti di quanto avrebbe potuto

L'impressionante catena di infortuni non può non essere considerata un alibi. Ma la sensazione, dopo la sfida di San Siro, è che se la Roma non dovesse tornare in Champions League dovrebbe dare la colpa più a se stessa che ai meriti degli avversari. I giallorossi hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque, abbassandosi nel secondo tempo dopo aver però disputato una prima frazione da grande squadra. Il tutto senza Manolas e De Rossi, due pedine chiave, e con Zaniolo inizialmente in panchina. A cinque giornate dalla conclusione, iniziano dunque a emergere i primi rimpianti per i tanti punti buttati nel corso del campionato: i sei contro la SPAL, e poi quelli contro il Chievo, l'Udinese, il Bologna, l'Atalanta (da 3-0 a 3-3) e via dicendo. La qualità, al netto del mercato col senno di poi rivedibile condotto in estate da Monchi, vale più dei 55 punti fin qui collezionati.

La Roma festeggia il gol di El Shaarawy contro l'InterGetty Images

3) Segnali di Perisic dopo tanto buio

Non ha disputato una gran partita, Ivan Perisic. Come non l'aveva disputata a Frosinone, una settimana fa. Però, per la terza volta nelle ultime quattro partite di campionato, nel tabellino dei marcatori dell'Inter compare proprio il suo nome. Segno che qualcosa sta forse cambiando, almeno in zona gol, rispetto all'abulia che nelle scorse settimane aveva caratterizzato le prestazioni dell'esterno croato, giunto a gennaio a chiedere - senza ottenerla - la cessione all'Arsenal. Il colpo di testa vincente contro la Roma, rispetto alle zampate di Genova e Frosinone, ha inoltre il fondamentale pregio di evitare una sconfitta potenzialmente sanguinosa in uno scontro diretto. Dopo tanto buio, dopo tanti fischi, Perisic si candida a uomo sorpresa alle ultime curve della stagione.

Ivan Perisic - Inter-Roma 2019Getty Images

4) Borja Valero migliora invecchiando, Zaniolo rifiata: l'età è un dettaglio

Dar fiducia ai giovani può rivelarsi spesso la mossa giusta, ma puntando sull'esperienza raramente si sbaglia. Per informazioni chiedere a Borja Valero, il vice Brozovic, schierato nuovamente da Spalletti accanto a Vecino e capace di confezionare una prestazione coi fiocchi: distribuzione ordinata del pallone, chiusure, lettura perfetta del gioco. Una prestazione che ha fatto da contraltare a quella di Nicolò Zaniolo che, dopo aver tanto tirato la carretta, da qualche partita a questa parte sta comprensibilmente rifiatando. L'ex dell'incontro non è stato facilitato dalla scelta di Ranieri di schierarlo largo a destra al posto di Ünder, ma di suo ci ha messo pochissimo. Anni di Borja Valero: 34. Anni di Zaniolo: 19. L'età, a volte, può davvero essere soltanto un dettaglio.

5) El Shaarawy on fire: è tornato ai livelli del primo anno al Milan

Un altro gol, un altro gioiello. Ormai è un suo marchio: azione personale a rientrare da sinistra e destro morbido sul secondo palo. Stephan El Shaarawy, peraltro reduce da un assist favoloso per Dzeko nella vittoria contro l'Udinese, sta vivendo un momento magico che riporta la mente alla prima parte del campionato 2012/13: quello nel quale fu lui a tenere in piedi un Milan sgangherato e solo successivamente capace di rimontare dalla parte destra della classifica per chiudere al terzo posto. Fino a oggi quell'annata rimaneva l'unica chiusa in doppia cifra dal Faraone, eterna promessa incapace di confermarsi ad alti livelli. Contro l'Inter, Stephan si è issato a quota 10. Non è mai troppo tardi per ripartire.