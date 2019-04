Le 5 verità di Juventus-Milan: rossoneri a rischio Champions, Kean non si ferma

1) Milan, la corsa alla Champions si complica

Con la sconfitta di Torino diventano quattro le partite senza vittorie per il Milan, che nella striscia ha pareggiato con l'Udinese e perso contro Inter e Sampdoria. Un'inversione di tendenza preoccupante dopo i sette successi nelle precedenti nove gare. Il quarto posto della squadra di Gattuso torna pesantemente in discussione, visto che l'Atalanta, impegnata contro l'Inter, può agganciare i rossoneri, mentre la Lazio può addirittura mettere la freccia se dovesse vincere sia col Sassuolo che nel recupero con l'Udinese. Dopo aver guardato per un po' al terzo posto dell'Inter, il Milan deve pensare a salvaguardare quanto costruito nei mesi precedenti.

2) Bonucci e la difesa, amnesie senza Chiellini

L'errore evidente di Leonardo Bonucci in occasione del gol del Milan è stato la punta dell'iceberg di una prestazione difensiva non proprio irreprensibile. Alex Sandro ha dimostrato amnesie evidenti e Rugani, dopo un buon primo tempo, qualche difficoltà di troppo a contenere uno come Piatek. Insomma, si è sentita la mancanza del miglior Giorgio Chiellini, sia per la sua leadership al centro della difesa che per la sua capacità di mantenere la concentrazione al massimo nei compagni di reparto. La Juventus ha vinto lo stesso e il campionato è ai titoli di coda, ma in Champions League servirà un cambio di registro.

3) Kean non si ferma più

Moise Kean da un mese a questa parte sembra Re Mida: trasforma in oro tutto quello che tocca. E anche nella sfida dello Stadium è stato così. Il 19enne di Vercelli entra al 67', spara alle stelle il primo pallone utile ma non sbaglia sul secondo. Stop e tiro a incrociare per il gol che vale la partita. Dopo Udinese, Empoli e Cagliari, Kean va a segno anche in un match di "caratura" superiore, contro gli arci rivali del Milan. Alla faccia di chi sottolineava che avesse segnato solo contro avversari di bassa classifica. Che momento!

4) In un Milan stanco Bakayoko è un punto di riferimento

Da mezz'ala aveva convinto poco, contro la Juventus torna a giocare centrale e lo si rivede nella sua versione migliore. Con Paquetà fuori per infortunio e Kessiè non al meglio, è lui la certezza del centrocampo rossonero, dove fa praticamente tutto. Interdizione, anticipo, gestione del pallone, rifinitura. Il gol del Milan, per metà, è roba sua tra l'anticipo su Bentancur e l'assistenza a Piatek. Molti giocatori di Gattuso sembrano avere il fiatone e la qualità nei ricambi scarseggia, ma Bakayoko rimane una certezza preziosa a cui aggrapparsi.

5) Questo Pjanic è decisivo

I cambi di Allegri nella ripresa hanno pesato eccome nell'economia del match. E se le copertine vanno ancora a Kean, non si può far passare sottotraccia la mezz'ora giocata da Miralem Pjanic. Il bosniaco ha rivoltato come un calzino il centrocampo bianconero e portato una ventata di qualità e idee di gioco che erano mancate fino a quel momento nella partita della Juventus. E nel finale, con il recupero e l'assist per il 2-1, ha messo un marchio ancora più indelebile sulla sua partita.