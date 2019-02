Le 5 verità di Roma-Milan: giallorossi bravi a reagire dopo la Coppa Italia, Piatek non sbaglia mai

1) Roma, bella reazione dopo la debacle

Era la prima partita dei giallorossi dopo l'umiliazione storica in Coppa Italia, marchiata a fuoco dal 7-1 della Fiorentina. Non era una sfida facile, ma la Roma l'ha interpretata con la mentalità giusta e la voglia di rimettersi in carreggiata. Gli uomini scesi in campo dall'inizio hanno messo da parte la pioggia di fischi proveniente dagli spalti nei loro confronti, su tutti Kolarov e Dzeko. Ci potrà essere del rammarico per il risultato finale, ma non si può dire che la squadra di Di Francesco non abbia avuto la giusta reazione.

2) Piatek bomber top in Europa

Le tasse, la morte, il gol di Piatek. Siamo banali? Certo, come lo è il polacco, in maniera meravigliosa, nel suo timbrare puntualmente il cartellino nella casella dei marcatori. Praticamente assente fino al 26', l'ex Genoa segna al primo pallone utile, con l'astuzia e l'opportunismo dei grandi goleador. A proposito, un aggiornamento sui suoi magnifici. numeri: sono 22 i gol in 24 presenze tra tutte le competizioni. Cifre che vanno di paro passo con quelle dei grandissimi interpreti della specialità.

3) Donnarumma può fare la differenza

A volte criticato, altre contestato, oggi non può che essere acclamato. Perchè se il Milan esce con un punto dall'Olimpico, buona parte del merito va a Gianluigi Donnarumma e alla sua serata da supereroe nel big match del 22esimo turno di Serie A. Una prestazione maiuscola, con almeno tre interventi decisivi spalmati tra primo e secondo tempo. Un giocatore che può valere punti per il Milan quanto un attaccante.

Gigio Donnarumma smanaccia il pallone su Dzeko, Roma-Milan

4) Zaniolo è imprescindibile per i giallorossi

Nel tabellino dell'1-1 tra Roma e Milan si legge ancora il nome di Zaniolo tra i marcatori, ma la sua influenza sulla sua squadra è molto pià ampia di un gol. Ad appena 19 anni, l'ex giocatore dell'Inter è già un perno insostituibile dell'undici di Di Francesco e in ogni partita risulta tra i migliori in campo. Anche quando le cose vanno meno bene. I margini di crescita sono enormi, a partire dallo smussamento di alcuni limiti caratteriali. Ma ad avercene di gente come lui.

5) Paquetà fa sul serio

Sesta presenza di fila da titolare nel nostro calcio e una sensazione crescente: Lucas Paquetà è un giocatore vero. Contro la Roma, il brasiliano ha dimostrato di avere un repertorio molto più variegato di quel che ci poteva aspettare. E se la giocata di fino non manca mai, lui ha dimostrato una crescita notevole anche in altri "momenti" della partita. Paquetà corre e sgomita, mette la gamba quando deve, si prodiga con continuità in copertura. Anche lui può crescere, ma gli inizi sono più che incoraggianti.