Le fatiche del Milan di Giampaolo, più formica che Diavolo

Il Milan di Marco Giampaolo ha altri fatturati, altri giocatori (la rosa più giovane, a proposito), altre ambizioni, ma fra Udinese, Brescia e Verona non è che il computer gli avesse riservato tre Mortiroli. Ebbene: sconfitta in Friuli, quando l’allenatore schierò mezza squadra fuori ruolo; vittoria di misura con il Brescia, quando il mister è tornato alla normalità; e vittoria di misura, molto grigia, molto complicata anche a Verona, nonostante l’uomo in più dal 21’ (rosso varista - ed esagerato, per me - a Mariusz Stepinski) e un sacco di altri episodi, compreso il rigore per mani-comio, che al 68’ avrebbe dovuto garantire una velocità di crociera meno turbolenta, fino all’annullamento del raddoppio di Krzysztof Piatek per carica al portiere (un po’ pollo, a prescindere) e all’espulsione di Davide Calabria, agli sgoccioli.

Detto che l’Hellas di Ivan Juric è rimasta sempre in partita; che il gesto tecnico più brillante è stato l’aggancio volante di Valerio Verre, la cui stangata - a colpo sicuro - non è stata all’altezza dello stop; e aggiunto che la sfida dei pali è finita pari (uno di Calabria, uno di Verre); premesso tutto ciò, Giampaolo non credo sia contento. Piatek ha rotto il ghiaccio, sì, e nella ripresa si è visto pure Ante Rebic, ma come gioco - o meglio: come nuova architettura - siamo ancora agli spunti individuali. E sabato c’è il derby.

Se non inventa Jesus Suso, non inventa nessuno. Paquetà trequartista si è perso nel labirinto, l’uomo del destino continua a essere un «apolide»: Hakan Calhanoglu. Suo il gol al Brescia; suo il tiro «parato» dal braccio di Koray Gunter. Per il resto, manovra a senso unico, ma rimasticata, lenta, goffa. Dentro a ingorghi così clamorosi, serve la velocità del pensiero o l’acuto del tenore. Sono mancati entrambi.

Di solito, a inizio campionato, le piccole volano e le grandi sbuffano nei cantieri. Il Milan deve ancora trovarsi: già in parità numerica aveva sofferto. Non è il solo, l’ho scritto. In questi casi, le carezze e gli schiaffi arrivano dalle cifre. Il Milan guida, proprio con l’Inter, la classifica delle difese: un solo gol preso davanti a Juventus e Lazio (3), Atalanta e Roma (6), Napoli (7); mentre arranca fra gli attacchi, due soli gol fatti dietro a Napoli (9), Roma (8), Inter e Atalanta (7), Juventus e Lazio (5).

Sia chiaro: pure la copertura necessita di verifiche probanti. Antonio Conte, oggi, ha più certezze (soprattutto una: Stefano Sensi), Giamapolo le sta cercando. Nemmeno il penalty trasformato gli ha riconsegnato il miglior Piatek. E giudicare Rebic e il 4-3-3 da così poco sarebbe quanto meno frettoloso.

Nove punti l’Inter, il cui calendario non è stato meno dolce, sei il Milan. Il derby di sabato sera cade alla quarta, troppo presto, ma si sa come sono i derby: comunque vadano, lasciano sempre qualcosa. Da dire, nella peggiore delle ipotesi.

La vostra opinione sul Milan? Quale modulo suggerite?