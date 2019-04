Le pagelle di Atalanta-Bologna 4-1: Ilicic spettacolare, delude Sansone

===Atalanta===

Pierluigi GOLLINI 5,5 – Attento su Krejci e Orsolini, sbaglia sulla punizione da posizione impossibile di Orsolini. Distratto.

Gianluca MANCINI 6,5 – Mette lo zampino nel gol che sblocca la gara, gioca bene d'anticipo su Sansone concedendogli pochissimo. E nelle sortite offensive è sempre una mina vagante.

PALOMINO 6 – Qualche sbavatura su Falcinelli, ma nel complesso non soffre.

Andrea MASIELLO 6,5 – Mani sul volante in una partita in cui non ha dovuto faticare più di tanto. Sempre preciso negli interventi, serata tranquilla.

Hans HATEBOER 7 – Corsa perpetua sulla fascia destra, il suo regno. Il premio è un bel gol, il quinto del suo campionato. Indomabile.

Marten DE ROON 7 – Signore del centrocampo e delle due fasi, va vicino a un gol da centrocampo che avrebbe fatto venire giù lo stadio.

Remo FREULER 7 – Recupera un pallone dietro l’altro e fa ripartire l'azione facendo sempre la scelta giusta. Due volte al tiro, senza fortuna. (dal 89' Matteo PESSINA SV)

Robin GOSENS 6,5 – Primo tempo di spinta e polmoni, nella ripresa può rilassarsi un po'.

Alejandro GOMEZ 6 – Nello spettacolo del primo tempo nerazzurro recita un ruolo da comprimario, prima di uscire per evitare un giallo pesante (dal 46’ Mario PASALIC 5,5 - Entra e non lascia quasi mai il segno)

Duvan ZAPATA 6,5 - Il gol è il manifesto del suo strapotere fisico. Quando accelera son dolori per gli avversari. Mezzo voto in meno per il giallo ingenuo che gli costerà l'Inter.

Josip ILICIC 8 – Sinistro sotto il sette dal limite, dribbling e destro a incrociare sul secondo palo, assist. Il primo quarto d'ora dello sloveno è da campione di qualità purissima, una serie di giocate da giocatore d'alt(r)a categoria. La partita vera finisce lì, poi non deve più fare gli straordinari, anche se regala qualche altra giocata da applausi. (dal 64' Musa BARROW 6 - Porta energia, anche se pecca di lucidità sottoporta).

All. Gianpiero GASPERINI 7,5 - La sua Atalanta è uno spettacolo e a 8 giornate dal termine è in piena corsa Champions League. Chapeau.

===Bologna===

Lukasz SKORUPSKI 5,5 - Senza particolari colpe sui gol, attento nella seconda parte di gara a evitare un passivo peggiore.

Arturo CALABRESI 5,5 – Affonda come tutta la retroguardia nel primo tempo, cresce nella ripresa quando si va vedere con voglia anche in proiezione offensiva.

Giancarlo GONZALEZ 4,5 – Soffre come tutta la difesa lo strapotere dell'Atalanta del primo tempo. Viene spazzato via da Zapata in occasione del 4-0. E nel secondo tempo va vicino al secondo giallo. Serata molto difficile. (dal 67' Nehuen PAZ 6 - Si butta nella mischia quando la partita è già andata)

LYANCO 5 – Nel primo quarto d'ora dimostra di capirci davvero poco. Spezzo preso mezzo dalla velocità del gioco dell'Atalanta, troppo impulsivo nelle scelte.

Ladislav KREJCI 5 – Hateboer e Ilicic imperversano da quelle parti, lui fa poco per sbarrare loro la strada.

Adam NAGY 5 – Sovrastato dalla fisicità del centrocampo avversario, si vede nella ripresa quando la partita è finita da un pezzo.

Erick PULGAR 5 – Il Bologna a centrocampo non gira e lui ha responsabilità in questo. Lento e lezioso, con gente come Freuler e De Roon non va bene. (dall'82' Andrea POLI SV)

Godfred DONSAH 5 – Contribuisce poco alla causa, ma soffre tremendamente quando l'Atalanta alza i ritmi.

Riccardo ORSOLINI 6,5 – Uno dei meno negativi nel primo tempo, si dimostra pimpante e va a segno con una punizione che beffa il colpevole Gollini.

Diego FALCINELLI 5,5 – Un’occasione nelle prime battute, spara malamente fuori da pochi passi. Meglio nella ripresa, quando va vicino al gol in un paio di occasioni.

Nicola SANSONE 5 – Uno dei più deludenti, non cambia mai marcia nè crea situazioni di pericolo (dal 64' Juan VALENCIA 5,5 - Ci prova da fuori, con scarsi risultati)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 4,5 - Lascia panchina mezza squadra titolare in vista dello scontro salvezza col Chievo, chi gioca non fa proprio una bella figura.