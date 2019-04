Le pagelle di Atalanta-Empoli 0-0: Dragowski pazzesco, Zapata arrugginito, 47 tiri della Dea

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Bravo su Farias in avvio. Unico intervento, ma determinante.

Andrea MASIELLO 6,5 - Attento, lucido, preciso. Impeccabile.

José Luis PALOMINO 6 - Ammonito subito. Si riprende e dirige la difesa con sapienza.

Gianluca MANCINI 7 - Bravo in anticipo e anche nell'avviare l'azione. Non concede nulla a Caputo. In attacco non trova la zampata, pur provandoci diverse volte.

Hans HATEBOER 5,5 - Si divora un'occasione colossale nel primo tempo. Anche nella ripresa poco concreto. Arriva al tiro spesso, ma non trova il gol.

Marteen DE ROON 6 - Un bel tiro da fuori impegna Dragowski. Gioca di prima e senza commettere errori.

Remo FREULER 6 - Doppia grande chance nel primo tempo, ma senza la giusta fortuna. Guida l'assalto finale.

Robin GOSENS 6 - Corre come un dannato a sinistra. Spinge e crossa. Esce dopo un'ora stanchissimo. (Dal 60' CASTAGNE 6 - Entra, si piazza a sinistra e ci prova di continuo)

Josip ILICIC 6,5 - Ispirato nel primo tempo, ma troppo lezioso. Meglio nel secondo, pur senza trovare la giocata giusta. Calcia otto volte e manda al tiro i compagni nove volte.

Alejandro GOMEZ 6 - Vivo anche lui. Cross, dribbla, calcia. Manca la fortuna. (Dall'88 PICCOLI SV - Classe 2001, che nel finale mette impeto)

Duvan ZAPATA 5,5 - La sosta forzata per squalifica non gli ha fatto bene. Fatica ad entrare in partita e spreca un paio di buone occasioni. Poco cinico, troppo impreciso. (Dal 81' BARROW SV)

ALL. Gian Piero GASPERINI 7 - L'Atalanta é uno spettacolo. Squadra che gioca un calcio stupendo. Non é colpa sua se la palla non entra.

===Le pagelle dell'EMPOLI===

Bartlomiej DRAGOWSKI 9 - Monumentale il polacco classe 1997. Molto bravo nel primo tempo su De Roon, Freuler e Ilicic. Nella ripresa mura anche Zapata e Hateboer (due volte, la seconda in modo strepitoso). Nel finale vola ancora sul mancino di Ilicic. Serata magica.

Frederic VESELI 6 - Spesso in ritardo, spesso fuori posizione. Ammonito per un fallo su Gomez. Respinge con il corpo almeno quattro conclusioni pericolose.

Dimitris NIKOLAOU 6,5 - Un po' tenerino. Zapata fisicamente lo sovrasta. Ma tecnicamente interessante. Ci mette tutto l'impegno che ha e se la cava. (Dal 79' RASMUSSEN SV)

Cristian DELL'ORCO 5,5 - Duro su Ilicic, anche quando viene puntato nell'uno contro uno. Spesso in ritardo nelle chiusure.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Salva un gol murando Zapata, ma dietro viene saltato di continuo. Ha una grande chance nel finale, ma non la sfrutta.

Junior Hamed TRAORE 6 - Ruba palloni in serie e li gioca con intelligenza. Uno dei pochi a non demeritare in mezzo nell'Empoli.

Ismael BENNACER 5,5 - Regia confusa e affannata. Con i piedi nello stretto ci sa fare, nei lanci un po' meno.

Rade KRUNIC 5,5 - Piú sostanza difensiva che qualitá offensiva. Si applica, senza strafare. In generale, poca luce.

Luca ANTONELLI SV - Dopo 10 minuti si fa male al polpaccio ed é costretto al cambio. Non valutabile. (Dal 14' PASQUAL 5 - Cross sballati e Hateboer perso almeno tre volte. Male.).

Diego FARIAS 6,5 - Costringe subito al grande intervento Gollini. Pare in serata, guizzante e brioso. Poi l'infortunio muscolare. (Dal 42' OBERLIN 5,5 - Si procura un paio di punizione, ma perde tutti gli altri palloni che tocca)

Francesco CAPUTO 5 - Spaesato, ben marcato, poco servito. Guarda l'Atalanta giocare senza mai rendersi pericoloso.

ALL. Aurelio ANDREAZZOLI 5,5 - Empoli fortunato, ma troppo remissivo. In una serata normale perdeva 4-0.