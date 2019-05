Le pagelle di Atalanta-Genoa 2-1: male Pasalic, Zapata in ombra, ottimo Romero

===Le pagelle dell'Atalanta===

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Due sole parate degne di nota, su Veloso e Romero. Poi ordinaria amministrazione.

Hans HATEBOER 6 - Terzo a destra dietro. Non puó spingere come al solito, ma controlla con disinvoltura.

Berat DJIMSITI 7 - Molto bene, sia quando deve coprire che quando deve impostare. Brillante nell'azione dell'assist per Castagne.

José Luis PALOMINO 6 - Attento e preciso. Lucido quando deve alzare la squadra e accorciare. Peccato per il giallo che gli costerá la Juventus.

Timothy CASTAGNE 7 - A destra gran duello con Criscito. Lo vince, andando anche a segno. Esterno che Gasperini adora. Atletico, tecnico, intelligente.

Marteen DE ROON 6,5 - Un po' troppo impreciso nel primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra, fornisce l'assist a Barrow e domina in mezzo.

Remo FREULER 6,5 - Solita prestazione di livello. Puntuale, ordinato, utile e produttivo.

Robin GOSENS 6,5 - Va in gol, ma se lo vede annullare. Spinge a sinistra, proponendosi sempre. Ripresa di spessore.

Mario PASALIC 5 - Fatica a trovare la posizione. Non aiuta Zapata e non imposta. Gasperini lo richiama di continua e all'intervallo lo lascia negli spogliatoi. (Dal 46' BARROW 7 - Entra, timbra subito, poi si fa male ed é costretto a uscire. 19 minuti in campo, ma fondamentali per sbloccare il match - Dal 64' PESSINA 6 - Dentro con personalitá. Buona gestione del pallone e contributo alla causa)

Josip ILICIC 6,5 - Quando ha la palla tra i piedi dipinge calcio. Un po' piú lezioso e meno concreto del solito, ma sempre incisivo. (Dall'89' IBANEZ SV)

Duvan ZAPATA 5,5 - Insomma. Lavora tanto per i compagni, ma riesce a rendersi poco pericoloso. Romero lo infastidisce eccome.

ALL. Gian Piero GASPERINI 7 - L'Atalanta ha la giusta mentalitá. Quella che serve per vincere anche partite complicate come quella odierna. Gran lavoro e grandi risultati.

===Le pagelle del Genoa===

Ionut RADU 6 - Subisce due gol, ma ha poche colpe. Nessuna parata di livello.

Davide BIRASCHI 5,5 - Non demerita in generale. Appoggia spesso l'azione e difende bene. Si perde peró Djimsiti sul secondo gol bergamasco.

Cristian ROMERO 7 - Fantastico in marcatura su Zapata. Nell'uno contro uno insuperabile. Impegna Gollini e fa un grande assist di tacco per Pandev. Completo.

Ervin ZUKANOVIC 4,5 - Nel primo tempo se la cava, ad inizio ripresa dorme, perdendosi prima Barrow e poi Castagne. Due distrazioni fatali. (Dal 56' PEREIRA 6 - Entra con il giusto piglio. Attacca e si propone)

Domenico CRISCITO 5,5 - Insomma. Castagne lo sovrasta fisicamente. Prova a giocare di esperienza.

Lukas LERAGER 5,5 - Insomma. Un po' lento. Ci mette dedizione, ma non incide. Poca qualitá anche in impostazione. (Dal 51' PANDEV 6,5 - Nel finale segna il gol dell'illusione. In generale meglio il Genoa con lui che senza.)

Ivan RADOVANOVIC 6 - Davanti alla difesa. Concentrato e molto preciso. Sbaglia poco, anche se spesso si limita alla giocata semplice.

Miguel VELOSO 6 - Bene nel primo tempo, quando appoggia l'azione e va anche vicino al gol. Meno nella ripresa, quando accusa un po' di fatica.

Daniel BESSA 5,5 - Troppo discontinuo. Perde palloni banali, a volte si intestardisce nella giocata complicata.

Gianluca LAPADULA 6 - Gran lavoro spalle alla porta. Pressa, si sacrifica, disturba, lotta. Ammirevole.

Cristian KOUAMÉ 5,5 - Ci mette grinta e corsa. Un paio di buone galoppate, nulla piú. E non va mai al tiro in modo pericoloso. (Dal 74' SANABRIA 6 - Un po' di scompiglio nel finale. Doveva entrare prima)

ALL. Cesare PRANDELLI 5,5 - Genoa in partita e per un tempo positivo. Alla fine perde un'altra partita e ora rischia.