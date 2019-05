Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 - Il Sassuolo lo spaventa più di una volta, ma senza costringerlo a compiere grandi interventi. Viene battuto imparabilmente da Berardi (dal 93' Francesco ROSSI s.v.)

Andrea MASIELLO 6,5 - Non vive una serata tranquilla, come i compagni, ma è fondamentale nell'evitare lo 0-2 di Berardi a porta praticamente vuota (dal 62' Mario PASALIC 7 - Entra e lascia immediatamente il segno sul risultato, sfiorando pure la doppietta. Decisivo)

Berat DJIMSITI 6 - Come i compagni si tranquillizza solo a gara in corso, dopo un inizio un po' stentato, ritrovando stabilità e tranquillità.

José Luis PALOMINO 6,5 - Inizia sul centro-sinistra, dove non riesce a impedire il vantaggio del Sassuolo. Tutto migliora dopo il rosso a Berardi.

Timothy CASTAGNE 6 - Beneficia spesso e volentieri della presenza di Ilicic accanto a sé, ma non è particolarmente brillante e, almeno nel primo tempo, qualcosa soffre anche difensivamente.

Marten DE ROON 6 - Sempre pronto ad appoggiare l'azione offensiva fin quasi al limite. Francamente oscena la sceneggiata che porta all'espulsione di Berardi.

Remo FREULER 6 - Come sempre non fa mancare il proprio apporto alla manovra, sfiorando subito il gol da fuori e facendosi trovare pronto.

Robin GOSENS 6 - Un po' impreciso e arruffone, sbaglia parecchio e combina poco. Si riscatta tenendo bene da terzo di difesa, in un ruolo non suo.

Josip ILICIC 7 - Semplicemente imprendibile. Rischia grosso con un calcetto a Locatelli ma, quando si calma, diventa protagonista quasi assoluto con una serie di giocate di altissima classe. Vederlo giocare palla al piede è una delizia.

Alejandro GOMEZ 7 - Sarà un po' troppo egoista, sarà quel che si vuole, ma quando si accende lascia sempre il segno: gol del vantaggio, cross perfetto per Pasalic. L'ultimo capolavoro di una stagione maestosa (dal 93' Gianluca MANCINI s.v.)

Duvan ZAPATA 6,5 - Inizialmente viene ben contenuto da Demiral, ma riesce comunque a lasciare la zampata vincente: suo il guizzo che riporta l'Atalanta in partita.

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Trema in un primo tempo difficoltoso, poi ringrazia Berardi. Ora deciderà di affrontare la Champions League o di ascoltare le sirene della Roma?

Duvan Zapata segna in Atalanta-SassuoloGetty Images

Le pagelle del Sassuolo

Gianluca PEGOLO 6 - Stilisticamente non bellissimo negli interventi, ma efficace. Non ha grosse colpe sui tre gol segnati dall'Atalanta.

Pol LIROLA 6 - Risponde colpo su colpo alle iniziative dell'Atalanta sulla sinistra ed è lui ad aprire il contropiede che porta al vantaggio di Berardi (dal 92' Giacomo RASPADORI s.v.)

Merih DEMIRAL 6,5 - Gran protagonista della prima frazione, nella quale riesce a tenere fisicamente addirittura con Zapata, poi il Sassuolo crolla e lui può far poco per evitarlo.

Gianmarco FERRARI 5,5 - Discreto scudiero di Demiral per 45 minuti, poi non riesce a fermare la mareggiata nerazzurra. Inutile il tentativo di evitare il gol di Gomez.

ROGERIO 5,5 - Attacca pochissimo, quasi mai, ed è spesso costretto a fronteggiare in inferiorità numerica Ilicic e Castagne. Esce dal campo col mal di testa, non solo per colpa sua.

Mehdi BOURABIA 5,5 - Un suo erroraccio rischia di spalancare la porta a Ilicic, poi fermato da Demiral. Non tiene a bada nemmeno Pasalic, che di testa non lo perdona.

Francesco MAGNANELLI 5,5 - In mezzo al campo non se la caverebbe nemmeno male, ma contagia tutti col proprio nervosismo, rimediando un'espulsione forse inevitabile.

Joseph DUNCAN 6,5 - Uno dei migliori in assoluto in un primo tempo in cui l'Atalanta fatica a leggere i suoi inserimenti. Suo lo splendido assist di tacco che manda a segno Berardi, suo un altro assist al bacio per il compagno.

Manuel LOCATELLI 6 - Gioca tra le linee, nella posizione di trequartista, e mostra di non patire il cambio di ruolo. Presente quando il Sassuolo si porta in attacco (dal 58' Filip DJURICIC 5,5 - Ha la palla del 3-2, ma la spreca davanti a Gollini)

Domenico BERARDI 5,5 - Gioca solo il primo tempo, ma che primo tempo. Gol segnato, gol sfiorato, espulsione. Prima mortifero, poi troppo ingenuo nonostante la sceneggiata di de Roon.

Jeremie BOGA 5,5 - Insidioso con la sua velocità, ma si spegne ben presto, non riuscendo a sopportare da solo il peso dell'attacco dopo il rosso a Berardi (dall'85' Leonardo SERNICOLA s.v.)

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - La sua idea di calcio è assodata e visibile. Con un punto interrogativo inevitabile: cosa sarebbe accaduto con il Sassuolo in 11 fino al 90'?