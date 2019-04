Le pagelle di Atalanta-Udinese 2-0: Gomez incanta, Musso non basta

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 - Non deve compiere alcun intervento vero. Salvato dalla leggera imprecisione di Lasagna nel primo tempo, dal palo nel secondo.

Gianluca MANCINI 5,5 - Un po' troppo svagato nella gestione dei disimpegni difensivi. Gasperini lo toglie all'intervallo per inserire una punta in più (dal 46' Roberto PICCOLI 5,5 - Lotta, si dà da fare, ma è evidentemente ancora acerbo e poco cattivo. Si farà)

José Luis PALOMINO 6,5 - Decisivo, nel primo tempo, quando ferma un pericolosissimo contropiede di Pussetto. Non sbaglia neppure quando l'Udinese pare poter far male.

Andrea MASIELLO 6,5 - Bene in difesa, bene anche in attacco: come al solito è uno dei primi a impostare l'azione e a sostenerla, tanto da procurarsi il fondamentale rigore dell'1-0.

Hans HATEBOER 6 - Un po' impacciato e ben contenuto da Zeegelaar, ma mai domo: non si perde d'animo e apre l'azione che porta al 2-0 di Pasalic.

Marten DE ROON 7 - Il pressing dell'Udinese lo costringe a qualche errore, ma lui non cede: sfiora un gran gol al volo, si sacrifica arretrando in difesa e dal dischetto è freddissimo.

Remo FREULER 5,5 - Non in una delle sue migliori serate. Gli spazi ridotti ne limitano in maniera consistente la visione di gioco (dal 78' Berat DJIMSITI s.v.)

Robin GOSENS 6,5 - Sulla sinistra dà vita a buone iniziative, crossa spesso e va a un passo dal gol del vantaggio di testa. Esce nella ripresa (dal 64' Timothy CASTAGNE 6 - Dà il proprio contributo agli assalti finali dell'Atalanta)

Mario PASALIC 6,5 - Non ha la classe di Ilicic e si vede, ma in inserimento si rende pericoloso. Inizia trequartista, chiude a centrocampo e trova il gol della sicurezza.

Alejandro GOMEZ 7 - Ubriaca gli avversari con finte e ripartenze, calcia da fuori, mette in campo idee ed è l'ultimo a mollare. Fondamentale nonostante non entri concretamente nel tabellino.

Duvan ZAPATA 6,5 - Gioca come al solito con il fisico, battagliando su ogni pallone apparentemente perso, e non protesta quando Gasperini lo sposta a sinistra. Manca il gol personale, ma serve a Pasalic l'assist del raddoppio.

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Coraggioso nel giocarsi il tutto per tutto già all'intervallo, con l'inserimento del giovane Piccoli. Nonostante le fatiche degli impegni ravvicinati, l'Atalanta continua a sognare.

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 7 - Bravissimo più volte sui tentativi dell'Atalanta, in particolare sul destro al volo di de Roon. Non ha colpe sulle due reti dei bergamaschi.

Jens STRYGER-LARSEN 6 - Se la cava bene per un tempo, poi patisce lo strapotere fisico di Zapata. In ogni caso, il ko non è colpa sua.

Sebastien DE MAIO 6,5 - Stoico nel contrastare il fisicone di Zapata: lo fa per un tempo intero e spesso ha la meglio. Esce nella ripresa per un guaio alla schiena (dal 71' Bram NUYTINCK 5,5 - Non riesce a evitare il crollo finale e, come se non bastasse, è sfortunato co-protagonista del 2-0)

SAMIR 6 - Un po' troppo irruente, tanto da prendersi un'ammonizione, ma efficace. Anche su Zapata a un passo dalla porta. Può far poco negli ultimi 10 minuti.

Marco D'ALESSANDRO 5,5 - Gioca prevalentemente in risposta alle iniziative di Gosens, sciogliendo poco le briglie. Non completa la partita (dall'84' Stefano OKAKA s.v.)

Rolando MANDRAGORA 6 - Qualche errore di misura, ma anche una buona presenza a centrocampo. Anche lui mette in difficoltà la manovra atalantina (dal 74' Emmanuel BADU s.v.)

SANDRO 5 - Protagonista in negativo in almeno due episodi chiave: un tiro da ottima posizione appoggiato tra le mani di Gollini e, soprattutto, l'ingenuità che regala all'Atalanta il rigore del vantaggio.

Rodrigo DE PAUL 6,5 - Conferma di essere particolarmente in forma dedicandosi in maniera egregia al doppio ruolo di costruzione e interdizione. Solo il palo gli nega il vantaggio.

Marvin ZEEGELAAR 6 - Contiene bene gli spunti di Hateboer, proponendosi più volte come guastafeste. In attacco non si vede quasi mai.

Ignacio PUSSETTO 5 - Con la sua velocità avrebbe la possibilità di orchestrare ripartenze pericolosissime: peccato che ne sprechi più di una in maniera banale.

Kevin LASAGNA 6 - Tiene sempre in allerta la difesa di casa, rincorre palloni apparentemente persi e, a fine primo tempo, va a un passo da un gran gol. Lodevole.

All. Igor TUDOR 6,5 - L'Udinese perde, sì, ma per 80 minuti tiene bene il campo e spera concretamente di portare a casa il pareggio. Giocando così, la salvezza arriverà.