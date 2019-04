=== Bologna ===

Lukasz SKORUPSKI 6: ipnotizza Bani poco prima del vantaggio felsineo. In una serata, però, va detto, tutto sommato di relax.

Ibrahima MBAYE 6: generoso ma di tanto in tanto impreciso, in fase di manovra, lungo l'out di destra.

DANILO 7: una chiusura efficace dietro l'altra per il centrale brasiliano ex Udinese.

LYANCO 7: ordinato ed energico ad ogni intervento difensivo. Il brasiliano arrivato dal Torino è anche alegante.

Dall'85' Giancarlo Gonzalez: sv.

Mitchell DIJKS 7,5: numerose scorribande lungo la fascia sinistra, condite da quella più travolgente, coincisa col 3-0 e con la sua prima gioia in Serie A. L'olandese è stato pure stoico nello stringere i denti nonostante una piccola distorsione rimediata a inizio ripresa alla caviglia destra.

Dal 90' Arturo Calabresi: sv.

Bologna-Chievo, Serie A 2018-2019: l'esultanza di Mitchell Dijks, al suo primo gol in Serie A, dopo la realizzazione del 3-0 (LaPresse)LaPresse

Blerim DZEMAILI 6,5: utilizza in maniera proficua tutta la sua esperienza come uomo di raccordo tra le due fasi.

Dal 92' Andrea Poli: sv.

Erick PULGAR 7,5: glaciale dal dischetto. E dire che la palla, al 65' di una partita bloccata e di grandissimo valore per la lotta salvezza, pesava come un macigno. Anche quando si ripete, sempre dagli undici metri, 3' più tardi. Dedica la sua doppietta agli 8 anni compiuti dal fratellino Cristobal.

Pulgar - Bologna-Chievo - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Riccardo ORSOLINI 6,5: propositivo in fase offensiva, dopo una rete realizzata e annullata al 10', getta una chance alle ortiche al 16'. Nella ripresa, si esibisce in un apprezzabile sinistro a giro di poco a lato.

Orsolini, Dioussé - Bologna-Chievo - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Roberto SORIANO 7,5: sua l'imbucata per Orsolini in occasione del gol annullato al 10', suo il rigore conquistato che apre la partita. Suoi innumerevoli suggerimenti per la fase offensiva. Serve aggiungere altro?

Nicola SANSONE 7,5: assist vincente per Dijks, un penalty (il secondo) conquistato e tantissime geometrie a beneficio della fase offensiva.

Rodrigo PALACIO 6: alcune ottime giocate a beneficio di Orsolini ma poca lucidità sottoporta. Per l'argentino, come si suol dire, sarà per la prossima volta...

Mister Sinisa MIHAJLOVIC 6,5: vittoria vitale nella corsa salvezza. L'atteggiamento, aggressivo e di grande volontà, è quello giusto. Tuttavia, a tu per tu con portiere avversario, serve maggior concretezza.

=== Chievo ===

Stefano SORRENTINO 7: un 7 con tre gol sul groppone non è mai facile da assegnare. Eppure, il portierone clivense quarantenne, nel primo tempo, chiude letteralmente la saracinesca al cospetto degli attaccanti avversari. Para praticamente di tutto.

Fabio DEPAOLI 5,5: alterna buoni recuperi (come quello sul gol, poi annullato ad Orsolini) ad amnesie imperdonabili.

Dal 75' Manuel Pucciarelli 5: là davanti finisce per isolarsi sin dai primi minuti dal suo ingresso in campo.

Mattia BANI 4: qualche dubbio, vero, sull'assegnazione del secondo rigore, in cui Sansone cade molto dopo un contatto prolungato con l'ex Pro Vercelli, il cui intervento è parso comunque improvvido. Sbaglia un'occasione colossale poco prima del primo rigore su Pulgar e rimedia un rosso a 11' dal 90'. Esattamente com'è stato contro il Sassuolo, una prova da dimenticare.

Marco ANDREOLLI 5: al netto dell'intervento da rigore al 65', appare nervoso e in ritardo nei contrasti con gli avanti avversari. Non dona alla squadra la dose di esperienza richiestagli da Di Carlo.

Federico BARBA 4,5: Orsolini gli passa sopra come e quando vuole. Altra prestazione svagata dell'ex Sporting Gijon

Sofian KIYINE 5: prestazione al di sotto dei propri standard. Da mezzala e sulla destra, patisce il brio del dirimpettaio Dijks.

Dal 69' Emanuele Giaccherini 6: entra col piglio giusto ma finisce per predicare nel deserto.

Nicola RIGONI 5: tanti, troppi interventi fallosi e poca produttività in manovra.

Assane DIOUSSE 6: a centrocampo, conferma le buone impressioni già palesate nel match contro il Sassuolo. Lotta e inventa: sarà un uomo mercato?

Emanuel VIGNATO 6: per il folletto offensivo italo-brasiliano classe 2000, prima partita titolare tra dribbling e spunti che, se non altro, dimostrano grande tecnica e personalità.

Bologna-Chievo, Serie A 2018-2019: Emanuel Vignato (Chievo, maglia gialla), braccato da Erick Pulgar (Bologna) (Getty Images)Getty Images

Mariusz STEPINSKI 5: poca roba là davanti. Lontano parente del puntero efficace di qualche mese fa.

Mehdi LERIS 4,5: un disastro. Trascorre il primo tempo rifilando un calcione dietro l'altro a Sansone e Dijks. Nella ripresa, tocca pochissimi palloni.

Mister Domenico DI CARLO 5,5: la sua squadra non si arrende, nessuno lo mette in dubbio. Là davanti, tuttavia, il gol persiste a non arrivare. Ed episodi arbitrali dubbi oppure no, fare punti con questa pesante premessa, è di fatto impensabile.