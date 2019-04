===BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 5 – Una papera sul primo gol – con un’uscita troppo anticipata e il palo scoperto – e una mezza papera poco dopo su Krunic che quasi cosa il 2-0. Nella ripresa sembra che faccia ‘il paratone’ salva-risultato, ma in realtà Caputo si tira addosso.

Ibrahima MBAYE 5,5 – Impreciso in qualche lettura, in particolare proprio sull’occasione che mette Caputo solo davanti a Skorupski a 20 minuti dalla fine. Gli va bene che alla fine l’avanti dell’Empoli sbaglia.

DANILO 6 – Gestisce bene gli avanti dell’Empoli che a dirla tutta combinano davvero poco e nulla.

LYANCO 6 – Vale quanto scritto qua sopra.

Mitchell DIJKS 6,5 – Lavora bene a sinistra, con l’Empoli che infatti attacca solo dalla parte di Mbaye, capendo quanto sia dall’altra parte il lato debole.

Blerim DZEMAILI 6 – Gioca una partita onesta, senza particolari picchi, ma certamente sufficiente.

Erick PULGAR 6,5 – L’uomo in più in questo momento nella mediana del Bologna. Qualità e quantità anche oggi. Dal 79’ Andrea POLI – sv.

Roberto SORIANO 7 – Il gol che riapre la gara è un sigillo davvero troppo importante. Al di là di quello è sempre nel vivo della manovra. Dal 92’ Ladislav KREJCI 6,5 – Entra e trova il tempo di piazzare l’assist giusto per Sansone. Altruista.

Riccardo ORSOLINI 7 – Devastante con quel sinistro. Il suo gol del 2-1 è quello che virtualmente regala la salvezza al Bologna. Una perla da incorniciare per corsa e potenza nella conclusione.

Rodrigo PALACIO 6,5 – Si batte e si sbatte per tutti. Andrebbe anche in gol con quella che sarebbe stata la prima gioia al Dall’Ara, ma è sfortunato per un fuorigioco davvero millimetrico. Dal 73’ Federico SANTANDER 6 – Contribuisce al finale positivo della squadra senza però particolari squilli.

Nicola SANSONE 7 – L’assist che riapre la gara del Bologna è delizioso, il sigillo nel finale la ciliegina sulla torta di un pomeriggio dove gli avanti felsinei, molto semplicemente, l’hanno voluta di più e fatto la differenza.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 7,5 – Dal suo arrivo il Bologna viaggia ad altri ritmi. E non può essere un caso. Se il campionato contasse solo le ultime 8, sarebbe primo in classifica. Oggi la sua squadra non perde mai la testa, nemmeno dopo un gol e un primo tempo chiuso sotto che avrebbe potuto far saltare i nervi vista la delicatezza dell’incontro. Idee chiare e testa fredda, insomma.

===EMPOLI===

Bartolomiej DRAGOWSKI 6,5 – Incolpevole sui gol subiti, nel primo tempo fa un miracolo su un tiro a giro di Sansone che sarebbe finito nel sette.

Frederic VESELI 5 – Poco preciso fin dall’inizio, con Sansone che gli fa via spesso, si ritrova a soffrire fino alla fine.

Jacob RASMUSSEN 6 – E’ nell’”assist” – virgolettato d’obbligo – per il gol di Pajac. Lo salva dunque quella proiezione offensiva, ma in fase difensiva e di impostazione è spesso rivedibile. Dall’86’ Levan MCHEDLIDZE – sv.

Dimitrios NIKOLAOU 5,5 – Qualche intervento di troppo in ritardo, ma non basta per tenere a galla l’Empoli fino alla fine.

Giovanni DI LORENZO 5,5 – Sansone e Soriano fanno spesso la differenza nel suo lato di campo. Fatica.

Hamed Junior TRAORE 5 – Troppi palloni persi, poca consistenza in fase di contenimento.

Ismael BENNACER 5,5 – Piedi sì discreti, ma anche un regista dai tempi biblici. C’è chi ‘impazzisce’ per le sue giocate, ma la verità è che, almeno oggi, ci mette sempre troppo tempo. Lento.

Rade KRUNIC 5,5 – Ci sono state giornate migliori. Un buon primo tempo, una ripresa dove è assente ingiustificato, come tutto l’Empoli del resto.

Marko PAJAC 6 – Nel primo tempo l’Empoli ci prova quasi esclusivamente affidandosi alle sue giocate. Crolla nella ripresa, ma va anche in gol. La sufficienza insomma la merita tutta. Dall’82’ Manuel PASQUAL – sv.

Francesco CAPUTO 5 – Oggi la vede davvero molto poco ma soprattutto di testa, sull’1-1, si mangia un’occasione sulla quale avrebbe potuto – e dovuto – fare molto meglio. L’avesse angolata forse saremmo stati qui a scrivere un’altra storia.

Diego FARIAS 5 – Non pervenuto se non per palloni persi e stop sbagliati. Dal 67’ Afriye ACQUAH 6 – Prova a tamponare un po’ una mediana nella ripresa che ha falle da tutti i lati.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 4,5 – Il suo Empoli doveva arrivare a Bologna con un solo piano: sbancare e trovare questa benedetta prima vittoria esterna che avrebbe riaperto tutti i giochi. Va avanti, ma si impaurisce. E nel secondo tempo quando viene riagganciato, cambia una punta per un mediano, ad accontentarsi di un punticino che non avrebbe cambiato nulla. Esalato per la prima parte di campionato per la sua voglia di fare calcio e le sue idee, si accontenta e si impaurisce proprio sul più bello. Il senso?...