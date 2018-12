Le pagelle di Bologna-Lazio 0-2: Luiz Felipe perfetto, disastro Okwonkwo

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Tiene in partita il Bologna con almeno due parate non semplici. Incolpevole su entrambi i gol laziali.

Arturo CALABRESI 5,5 - Nella sua zona nascono quasi tutte le iniziative della Lazio nel primo tempo. Macchia la propria prova con una sciocca ammonizione.

DANILO 6 - Decisivo nel primo tempo con un paio di respinte nella propria area, mentre un suo liscio nel finale è da "Mai dire Gol". Può far poco per salvare la baracca.

Filip HELANDER 5,5 - Se la cava come può per quasi tutta la partita, ma Luiz Felipe lo sovrasta nell'azione del raddoppio.

Federico MATTIELLO 5 - È il primo bolognese a rendersi insidioso, ma poi la sua fascia diventa terreno di conquista laziale (dal 61' Riccardo ORSOLINI 5,5 - Un colpo di testa insidioso e poco altro. Non muta il corso del match)

Andrea POLI 6 - Uno dei pochi a suonare la carica nei momenti peggiori. Non sempre lucido nelle giocate, ma generoso (dall'83' Mattia DESTRO s.v.)

Adam NAGY 5,5 - In mezzo al campo fa quel che può, provando a frapporsi ai fraseggi laziali. Deve però soccombere alla maggiore qualità degli avversari.

Matthias SVANBERG 5,5 - Uno splendido slalom manda alla conclusione Poli. Ma per il resto da parte sua si vede poco altro.

Ladislav KREJCI 5,5 - Difensivamente se la caverebbe pure bene. Quando attacca, invece, si perde non riuscendo a costruire nulla di buono.

Orji OKWONKWO 4,5 - Sbaglia praticamente tutto ciò che tenta, provocando la disperazione del pubblico bolognese. Giustamente non arriva al 90' (dal 65' Rodrigo PALACIO 5,5 - Porta maggiore vivacità alla manovra offensiva del Bologna, ma è solo un fuoco di paglia)

Federico SANTANDER 5 - Si batte, ma riceve pochi palloni e quei pochi non riesce a gestirli. Contenuto senza problemi dalla difesa laziale.

All. Filippo INZAGHI 5 - La scelta di puntare su Okwonkwo non lo premia. Assiste impotente dalla panchina al crollo di una squadra demoralizzata.

Luiz Felipe - Bologna-Lazio 2018LaPresse

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Viene spaventato nel primo tempo da qualche tentativo del Bologna, poi prende freddo per tutta la ripresa.

Luiz FELIPE 7 - Dietro se la cava ottimamente e, quando si catapulta nell'area avversaria, è decisivo: segna il gol del vantaggio e fornisce l'assist a Lulic per il raddoppio. Pomeriggio perfetto.

Francesco ACERBI 6,5 - Controlla più che agevolmente il pericolo Santander. La giornata spenta del Bologna lo favorisce.

Stefan RADU 6,5 - Sui livelli dei due compagni della retroguardia. Chiude bene quando deve farlo, dando sicurezza al reparto.

Adam MARUSIC 6 - Non sempre riesce a far scintille sulla propria fascia di competenza. Nella ripresa è però fondamentale in un intervento da ultimo uomo su Okwonkwo.

Lucas LEIVA 6,5 - Torna titolare e fa sentire la propria presenza davanti alla difesa. Sereno nelle giocate, organizza la manovra dei biancocelesti.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Non è ancora il Milinkovic dei bei tempi, ma conferma i progressi delle ultime partite, facendosi vedere spesso e volentieri e provando a inventare (dal 74' Jordan LUKAKU 6 - Si piazza a sinistra e un paio di sgroppate le mette in mostra)

Senad LULIC 7 - Ha gamba e si fa valere sia offensivamente che difensivamente. Chiude da mezzala dopo l'ingresso di Lukaku e segna il gol che chiude i conti.

Joaquin CORREA 6,5 - Quando si accende mette spesso in mostra in mostra giocate raffinate. Non segna, ma dà ragione a Inzaghi per averlo schierato (dal 67' Marco PAROLO 6 - Porta freschezza a centrocampo in un finale comunque tranquillo)

Luis ALBERTO 7 - Attivissimo e propositivo alla conclusione, nonostante non trovi il gol. Dal suo destro nascono i calci d'angolo che portano ai due gol.

Felipe CAICEDO 5 - Nota stonata della Lazio. Si dà da fare, ma sbaglia troppi palloni e non è mai pericoloso. Viene sostituito anzitempo (dal 61' Ciro IMMOBILE 6 - Fermato per fuorigioco davanti alla porta, non lascia il segno ma per mezz'ora è comunque una mina vagante)

All. Simone INZAGHI 6,5 - La Lazio è tornata. Bel gioco, piedi buoni, qualità: così la candidatura a un posto in Champions è sempre più forte.