=== Bologna ===

Lukasz SKORUPSKI 6: incolpevole sui gol subiti, attento nelle uscite.

Ibrahima MBAYE 6,5: s'immola spesso e volentieri sulle conclusioni dalla distanza di Milik e Zielinski.

LYANCO 7: prestazione maiuscola al centro della difesa, in cui francobolla Younes e Milik. Molto propositivo anche nelle proiezioni offensive.

DANILO 6,5: non si lascia ingannare dai virtuosismi, spesso fini a se stessi, di Insigne.

Mitchell DIJKS 7: primo tempo monumentale lungo l'out di sinistra. E' un'autentica scheggia, praticamente impossibile da marcare. Nella ripresa si prende qualche pausa, dimenticandosi talvolta (anche sul gol) di Ghoulam, ma torna in cattedra nel finale in occasione del 3-2 di Santander.

Blerim DZEMAILI 7,5: autentica guida del centrocampo rossoblù. Questa sera, inoltre, segna uno di quei gol la cui bellezza vale il costo del biglietto.

Dall'83' Mattia Destro: sv.

Erick PULGAR 7: le sue traiettorie dai calci piazzati, mandano spesso in imbarazzo Karnezis e compagni.

Roberto SORIANO 6: meno brillante del solito, disputa comunque un match ligio ai doveri a metà campo.

Dall'83' Mattias Svanberg: sv.

Riccardo ORSOLINI 6,5: meriterebbe la gioia personale del gol per quanto si sbatte là davanti. E lo sfiora, in almeno un paio di nitide occasioni.

Federico SANTANDER 8: prestazione di una generosità pazzesca. Segna due gol: il primo bellissimo, il secondo fortunoso ma altrettanto meritato. E' uno di quei giocatori la cui potenza scalda gli spalti.

Rodrigo PALACIO 7,5: dribbling, cross perfetti, tagli a favore del reparto avanzato. A 37 anni, là davanti - pur non segnando - sa essere ancora immenso.

Dall'87' Ladislav Krejci: sv.

Mister Sinisa MIHAJLOVIC 9: prende una squadra a pezzi e a fondo classifica, la carica, le dà un gioco entusiasmante e la porta addirittura a 44 punti e potenzialmente al decimo posto. Ovvio che il "Dall'Ara" lo acclami. Chapeau.

=== Napoli ===

Orestis KARNEZIS 5,5: alterna interventi plastici ad uscite a farfalle. La ruggine si fa sentire.

Kévin MALCUIT 5: fa scena muta sulla destra, in cui viene sovrastato da Dijks.

Raul ALBIOL 5,5: gioca col fuoco là dietro. Subito dopo la rete di Ghoulam, rischia il penalty con un'ostruzione in area su Palacio.

Sebastiano LUPERTO 6,5: lo si è sempre definito "l'erede di Albiol" e, questa sera, fa nettamente meglio del maestro, mettendosi a protezione di un incerto Karnezis sulle temibili traiettorie di Dijks e Palacio. L'ex Pro Vercelli ed Empoli è, più che mai, uno dei difensori italiani più interessanti nel futuro prossimo.

Faouzi GHOULAM 6,5: bene nel secondo tempo, in cui cavalca la sinistra con grande grinta, riaprendo il match al minuto 57.

Simone VERDI 6: un paio di buoni spunti nel corso del primo tempo, in cui la squadra gioca con disinvoltura solo nei primi 20-25 minuti.

Dal 64' José Callejon 6,5: entra subito bene in partita, aprendo con maestria il compasso per Younes in occasione del momentaneo pari di Mertens.

Piotr ZIELINSKI 6,5: a centrocampo lotta su ogni pallone e, all'85', sfiora il tris con un bolide dalla distanza. Sfortuna per il polacco, quel pallone così ben calciato, si è stampato sul palo.

Fabian RUIZ 6,5: innesca veloci ripartenze. Il suo tocco è sempre di qualità.

Dall'84' Gianluca Gaetano: sv.

Lorenzo INSIGNE 5: chiusura di stagione senza squilli. Là davanti è impreciso e fuori tempo.

Dal 63' Dries Mertens 6,5: subito pericolosissimo a tu per tu con Skorupski, che liquida al minuto 77.

Amin YOUNES 6: ha il merito di fornire a Mertins, con molto altruismo, il pallone del momentaneo 2-2. Per il resto, prestazione balbettante.

Arkadiusz MILIK 6: fa a sportellate la davanti, ci prova in tutte le maniere, ma per lui questa sera il gol resta una chimera.

Mister Carlo ANCELOTTI 6: per la partita e per la stagione. Una sufficienza "di rimando" alla prossima stagione, quando l'eredità di Maurizio Sarri sarà "meno invadente".