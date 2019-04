=== Bologna ===

Lukasz SKORUPSKI 6: praticamente inoperoso per tutto l'arco dei 90'. Il più classico dei "6 politici".

Ibrahima MBAYE 7: sul 2-0 s'immola coraggiosamente (forse toccando col braccio) su una conclusione a botta sicura di Ekdal. In generale, sulla destra non gliene sfugge una.

DANILO 6,5: controlla Defrel senza particolari sbavature. Preciso in fase di disimpegno.

Dall'88' Filip Helander: sv.

LYANCO 7: annulla letteralmente il peso specifico di Quagliarella. Certamente un'impresa.

Ladislav KREJCI 7,5: doveva scrollarsi di dosso le ruggini di una lunga permanenza in classifica e lo fa con una prestazione sensazionale sulla sinistra, in sostituzione dello squalificato Dijks, un po' a sorpresa visto che alla vigilia tutti davano come titolare Calabresi.

Blerim DZEMAILI 7: realizza un gol straordinario dalla lunga distanza, con un destro di controbalzo sotto l'incrocio dei pali. Una prodezza, tuttavia, annullata da una palla uscita a fondo campo su cross di Krejci, individuata dalla VAR.

Dal 76' Andrea Poli 6,5: subito in palla e geometrico nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

Erick PULGAR 8: sui calci piazzati sta attraversando un vero e proprio momento di grazia. Le sue traiettorie magiche valgono il prezzo del biglietto e, soprattutto, la permanenza in Serie A.

Riccardo ORSOLINI 7,5: fa impazzire Murru lungo la fascia e realizza un gol d'autore, in sforbicia, per quanto le responsabilità di Audero siano grossissime.

Roberto SORIANO 6: buona prova sulla trequarti, ma sulla sua sufficienza striminzita, pesano molto i due gol gettati alle ortiche nel corso del primo tempo.

Dall'86' Godfred Donsah: sv.

Nicola SANSONE 6,5: guizzante tra le linee, ha il merito di andare a pressare Tonelli in occasione dell'autorete che apre la partita.

Bologna-Sampdoria, Serie A 2018-2019: l'esultanza del Bologna dopo l'autogol dell'1-0 di Lorenzo Tonelli (LaPresse)LaPresse

Rodrigo PALACIO 7: corre su tutti i palloni e, a 37 anni suonati, si permette perfino di bruciare sugli scatti Tonelli, che lo guarda come il peggiore degli incubi.

Mister Sinisa MIHAJLOVIC 7,5: 1uarta vittoria interna consecutiva del Bologna, che sotto la sua cura ha decisamente cambiato marcia, scalando posizioni salvezza con grinta e bel gioco.

=== Sampdoria ===

Emil AUDERO 4: colpevole su tutti e tre i gol subiti. Sull'autogol di Tonelli, smarrisce la posizione della sfera dopo averla deviata sulla traversa. Sul raddoppio di Pulgar è fuori posizione mentre sulla sforbiciata di Orsolini sbaglia completamente i tempi dell'intervento.

Jacopo SALA 5,5: generoso ma, spesso, in difficoltà nel contenere Krejci lungo la fascia di competenza. Si fa male, nel finale, a sostituzioni esaurite.

Lorenzo TONELLI 4,5: un'autorete sfortunata e una prestazione totalmente da rivedere, in cui perde il confronto con Palacio facendo la figura dello sbarbatello alle prime armi.

Joachim ANDERSEN 5: impreciso e falloso, tanto da concedere la punizione dal limite al Bologna da cui nasce l'autorete di Tonelli.

Nicola MURRU 4,5: "rullato" da Orsolini lungolinea. L'ex Cagliari viene ubriacato dalle finte e dalla rapidità dell'ex Atalanta.

Dall'81' Jakub Jankto: sv.

Dennis PRAET 5: spento a metà campo. Giampaolo gli chiede creatività, l'ex Anderlecht risponde con una prova incolore.

Albin EKDAL 6: uno dei poci ad alzare bandiera bianca. L'ex di turno, in zona nevralgica, lotta su ogni pallone e sfiora l'acuto (e la possibilità di riaprire il match) sul punteggio di 2-0.

Karol LINETTY 6: esce dal campo con un paio di ottimi filtranti tratteggiati nel corso del primo tempo.

Dal 67' Gianluca Caprari 6: entra bene nel match, cercando di rifornire la fase centrale d'attacco. Finendo, tuttavia, per predicare nel deserto.

Gaston RAMIREZ 4,5: un fantasma, là davanti, per tutto il tempo in cui resta in campo. Soffre parecchio i primi caldi.

Dal 59' Riccardo Saponara 6,5: dimostra, ancora una volta, di avere una straordinaria visione periferica del gioco. Ogni pallone che tocca, si trasforma in un'occasione preziosa. Sprecata, immancabilmente.

Gregoire DEFREL 5,5: un tentativo dalla distanza e poco altro. Dall'attaccante ex Roma e Sassuolo ci si aspetta molto di più.

Fabio QUAGLIARELLA 5: sbiadito e senza i tempi giusti là davanti. Irriconoscibile.

Bologna-Sampdoria, Serie A 2018-2019: un contrasto aereo tra Fabio Quagliarella (Sampdoria) e Lyanco (Bologna) (LaPresse)LaPresse

Mister Marco GIAMPAOLO 5: aveva parlato di "match più importante dell'anno" alla vigilia. Non è riuscito, evidentemente, a mantenere la concentrazione nello spogliatoio dopo la sbornia del derby.