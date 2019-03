Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Il Sassuolo non tira tante volte nello specchio, ma il polacco è piuttosto sicuro.

Ibrahima MBAYE 6 - Non sfonda sulla fascia destra, ma è molto bravo a contenere Di Francesco.

Larangeira DANILO 6 - Non sempre bellissimo da vedere, ma l'ex Udinese è molto pratico nel spazzare via la palla dalle zone pericolose.

Filip HELANDER 6 - Aiuta e non poco Danilo in copertura su Babacar.

Mitchell DIJKS 6,5 - Non patisce mai Berardi e spinge tanto sulla fascia.

Andrea POLI 6,5 - Sempre presente a centrocampo con la sua fisicità e non solo. (dal 67' Erick PULGAR 6,5 - Entra ed è freddissimo dal dischetto, portando i suoi in vantaggio).

Blerim DZEMAILI 6,5 - Non è sempre continuo, ma quando comincia a giocare fa il suo con ottima qualità. (dall'84' Godfred DONSAH sv - Subito una conclusione, ma è centrale).

Roberto SORIANO 5,5 - Si fa vedere solo a tratti. Non riesce ad essere decisivo tra le linee. (dal 90+3 Mattia DESTRO 7 - Entra e segna un gol che può essere pesantissimo nell'economia della salvezza. A volte ritornano...).

Riccardo ORSOLINI 6 - Si mette in mostra con grandi giocate, ma è poco cinico sotto porta. In un paio di occasioni si mangia il gol, episodi che potevano costare carissimo al Bologna.

Rodrigo PALACIO 6,5 - Non segna, ma si rende sempre utile e pericoloso. Con il suo movimento disorienta Babacar che tocca con la mano, regalando il rigore ai padroni di casa.

Nicola SANSONE 5,5 - Si fa vedere solo in un paio di occasioni: nel primo tempo si mangia un gol già fatto, nella ripresa manda in porta Palacio.

All. Sinisa MIHAJLOVIĆ 6,5 - La sua squadra gira eccome e ha qualità. Dominato anche il Sassuolo.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 - Un paio di interventi decisivi a mantenere in piedi la baracca.

Merih DEMIRAL 6,5 - Anche come terzino funziona. Qualche diagonale super, delle sue.

Barbosa MARLON 6 - Gioca per un tempo e non sfigura come centrale. (dal 46' Pol LIROLA 5 - Non spinge a sufficienza, si perde poi Destro che realizza il gol vittoria).

Gian Marco FERRARI 6 - Il cliente è di quelli durissimi, ma in qualche modo riesce ad arginare Palacio.

Oliveira ROGÉRIO 5,5 - Soffre troppo spesso le avanzate di Orsolini.

Stefano SENSI 5,5 - Il gol in Nazionale non gli dà una spinta in più. Ordinaria amministrazione a centrocampo. Non riesce a creare, viene chiuso quando si inserisce. Ci mette grinta nel finale.

Francesco MAGNANELLI 5,5 - Tocca tanti palloni a centrocampo, ma fatica contro la linea mediana del Bologna. (dal 71' Manuel LOCATELLI 6 - Buon impatto alla gara, dando quel qualcosa in più nella manovra).

Mehdi BOURABIA 6 - Del centrocampo del Sassuolo è quello che ci mette più spinta, aggredendo subito il Bologna all'altezza del limite dell'area di rigore.

Domenico BERARDI 5 - Troppi errori in fase di rifinitura nel primo tempo. Non si vede più nella ripresa.

Khouma BABACAR 5 - Sbatte tra le maglie dei difensori del Bologna. Regala il rigore del vantaggio ai padroni di casa.

Federico DI FRANCESCO 5 - Praticamente inesistente per tutta la gara. (dal 63' Jérémie BOGA 7 - Entra e fatica a trovare la giusta posizione. Poi un lampo nel finale, con un gol in pieno recupero).

All. Roberto DE ZERBI 5 - La sua squadra è quella che dovrebbe giocare a calcio, ma dopo il 13' del primo tempo il suo Sassuolo pensa solo a ripartire in contropiede.