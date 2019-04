Le pagelle di Cagliari-Frosinone 1-0: il migliore è Joao Pedro

===CAGLIARI===

Alessio CRAGNO 6 – Praticamente mai chiamato in causa.

Darijo SRNA 6 – Partita attenta, senza particolari picchi in fase offensiva.

Luca CEPPITELLI 6 – Guida bene la difesa, ma oggi il Frosinone davanti è davvero poca roba.

Ragnar KLAVAN 6 – Finché resta in campo gioca preciso in anticipo e non commette errori di marcatura. Dal 62’ Filippo ROMAGNA 6 – Entra in campo quasi a freddo ma non ha problemi ad ambientarsi immediatamente.

Babis LYKOGIANNIS 6,5 – Buono, con una bella fase di spinta insieme a Ionita che mette spesso in difficoltà la difesa del Frosinone.

Paolo FARAGO’ 6 – Nonostante il rosso – ingenuo – gioca un buona match. E’ nell’azione che porta al rigore con l’assist a Ionita.

Luca CIGARINI 6 – In mezzo al campo muove bene i ritmi del reparto.

Artur IONITA 6,5 – Uomo in più, oggi. Ottimo nell’anticipo a Zampano che porta al rigore, delizioso nell’assist che si divora Pavoletti.

Valter BIRSA 5,5 – Unica insufficienza del Cagliari. Si vede poco e combina ancora meno. Dal 73’ Simone PADOIN 6 – Entra in un finale di match un po’ più caldo, ma non commette errori.

Leonardo PAVOLETTI 5,5 – Si muove bene, ma quel gol sbagliato di testa in area piccola non è da lui. Una piccola pecca, specie per un grande specialista.

JOAO PEDRO 7 – Lotta, fa sentire anche i tacchetti quando serve ed è freddissimo dal dischetto, siglando di fatto il gol che ne segna la sua miglior stagione in termini realizzativi. Dall’84’ Alessandro DEIOLA – sv.

All. Rolando MARAN 6,5 – Il suo Cagliari potrebbe essere tranquillamente in vacanza, e invece gioca una partita attenta e senza regalare nulla. Bravo lui e l’atteggiamento trasmesso alla squadra.

===FROSINONE===

Marco SPORTIELLO 6,5 – Due o tre belle parate, in particolare quella di istinto su Pavoletti.

Edoardo GOLDANIGA 6 – Non commette particolari errori e gioca una partita di discreta attenzione.

Lorenzo ARIAUDO 6 – Come sopra.

Marco CAPUANO 5,5 – Soffre un po’ di più la spinta di Faragò che lo mette di tanto in tanto in difficoltà.

Francesco ZAMPANO 5 – In ritardo e goffo nel tentativo di anticipo a Ionita. Il suo fallo costa ai suoi il rigore e compromette un po’ il piano di gara. Dal 62’ Andrea PINAMONTI 5,5 – Niente di che il suo impatto. Lo si vede più che altro per i litigi nel finale quando il clima si accende.

Luca PAGANINI 5 – Al 5’ si mangia un’occasione grossa. Quella che forse avrebbe potuto scrivere oggi un’altra storia.

Raffaele MAIELLO 5,5 – Ne vede poche in mezzo al campo, dove Cigarini e Faragò lo fanno spesso girare a vuoto.

Luca VALZANIA 5,5 – Una fase di interdizioni non sempre efficace. Dall’80’ Marcello TROTTA – sv.

Andrea BEGHETTO 6 – Meglio rispetto ai compagni, con un paio di bei palloni dentro – tra cui quello all’inizio che porta proprio all’occasione di Paganini.

Camillo CIANO 5,5 – Una sponda aerea per Paganini e poco più. Oggi troppo poco.

Daniel CIOFANI 5 – Non pervenuto. Dal 76’ Federico DIONISI – sv.

All. Marco BARONI 5 – Era al dentro/fuori, doveva solo vincere. Si è presentato più che altro con la squadra chiusa dietro come se ancora stesse affrontando l’Inter. Forse un Frosinone un po’ più ‘bramoso’ e propositivo sarebbe stato più opportuno.