Le pagelle di Cagliari-Inter 2-1: si salva solo Martinez, malissimo Skriniar

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6,5 - Sorpreso da Martinez, ma decisivo per due volte nel secondo tempo: i suoi interventi su Politano e sullo stesso argentino valgono oro.

Darijo SRNA 7 - Sarà anche un classe 82, ma dimostra 15 anni in meno. Per un tempo intero incendia la fascia destra del Cagliari, servendo a Pavoletti l'assist del 2-1.

Luca CEPPITELLI 7 - Con Martinez deve sudare parecchio, ma non cede di un millimetro proteggendo a dovere la porta di Cragno. Ed è proprio lui ad aprire le marcature di testa.

Fabio PISACANE 5,5 - Assieme a Ceppitelli forma una buona cerniera difensiva, ma la sua dormita permette a Martinez di trovare la rete del pareggio.

Luca PELLEGRINI 6,5 - Meno intraprendente di Srna, ma anche lui fa male quando scende sulla fascia. E inoltre tiene benissimo a bada Politano.

Paolo FARAGÒ 5,5 - Corre e dà una mano alla squadra, ma ha sulla coscienza due errori sotto porta che ancora gridano vendetta.

Luca CIGARINI 6,5 - Parte male, rischiando addirittura l'espulsione. Poi si riprende, prende in mano le redini della manovra e offre a Ceppitelli l'assist del vantaggio (dal 70' Filip BRADARIC 6 - Svolge il compito difensivo assegnatogli da Maran)

Artur IONITA 6 - Si dedica unicamente alla copertura dopo un inizio particolarmente offensivo ed è utile nei momenti di pressione dell'Inter (dall'86' Simone PADOIN s.v.)

Nicolò BARELLA 6,5 - Mezzo voto in meno per il rigore malamente calciato alle stelle. Per il resto, non si emoziona contro la possibile squadra del suo futuro e sciorina una prestazione d'alta classe. Promosso.

João PEDRO 6 - Buon ritorno dopo la squalifica. Mette in difficoltà la difesa dell'Inter per un'ora buona, poi cala fino alla sostituzione (dall'81' Kiril DESPODOV s.v.)

Leonardo PAVOLETTI 7 - Fa reparto quasi da solo grazie al suo fisicone, giocandosela con due big come de Vrij e Skriniar. E da un suo stupendo destro al volo nasce il secondo e decisivo vantaggio.

All. Rolando MARAN 7 - Impartisce alla propria squadra ritmo e pressing costanti, ed è così che porta a casa una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato.

Barella, Pavoletti e altri giocatori del Cagliari vanno ad abbracciare capitan Ceppitelli, Cagliari-Inter, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Ha poco da rimproverarsi per la sconfitta. Incolpevole sui gol sardi e bravo a dir di no a João Pedro e Pavoletti.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Più di un cross parte dai suoi piedi, anche se dietro, specialmente nel primo tempo, qualcosa soffre.

Stefan DE VRIJ 5,5 - Non tocca i livelli negativi dello Skriniar di questa sera, ma neppure lui arriva alla sufficienza. Come lo slovacco arriva in ritardo su Pavoletti, che non perdona.

Milan SKRINIAR 4,5 - Probabilmente la sua peggior prestazione stagionale. In difficoltà per tutta la gara, apre con un'ammonizione, prosegue perdendosi Pavoletti e chiude commettendo un fallo da rigore. Malissimo.

Kwadwo ASAMOAH 5 - Primo tempo da incubo: il Cagliari sfonda continuamente dalla sua parte. Respira parzialmente nella ripresa, ma non è un fattore (dall'83' Antonio CANDREVA s.v.)

Matias VECINO 5 - In apnea in copertura, in apnea in costruzione. Viene mangiato dai centrocampisti del Cagliari e, dopo un giallo, Spalletti lo toglie dal campo (dal 68' Borja VALERO 5 - Non fa molto meglio rispetto all'uruguaiano. Anzi, ha la palla del pareggio ma la spreca in maniera quasi clamorosa)

Marcelo BROZOVIC 5 - Prestazione non molto diversa da quella di Vecino. In mezzo al campo si fa sentire poco e non termina la partita (dall'87' Andrea RANOCCHIA s.v.)

Matteo POLITANO 5 - Ampiamente sottotono. Non sfrutta l'unica palla gol della sua partita, facendosi murare da Cragno, e non incide mai.

Radja NAINGGOLAN 6,5 - Dopo Martinez è il migliore dell'Inter. Non demorde mai e serve diversi palloni invitanti in area, uno dei quelli viene trasformato dall'argentino nel gol del pareggio.

Ivan PERISIC 5,5 - Meglio del dirimpettaio Politano, ma non è continuo nelle proprie giocate e si fa anticipare da Ceppitelli nell'azione dell'1-0.

Lautaro MARTINEZ 7 - Non fa rimpiangere Icardi. Anzi, studia da Maurito e lascia nuovamente il segno. Si meriterebbe pure la doppietta, ma non è fortunato. Una delle poche note positive dell'Inter di Cagliari.

All. Luciano SPALLETTI 5 - Non trova il modo di cambiare il corso delle cose. I soli Martinez e Nainggolan, così come l'idea Ranocchia centravanti, non possono bastare.