Le pagelle di Cagliari-Juventus 0-2: Pjanic professore, la difesa sarda soffre

===Cagliari===

Alessio CRAGNO 6,5 – Attento su Caceres, non può nulla sui due gol. Nella ripresa aveva salvato due volte su Kean.

Darijo SRNA 4,5 – Con la Juventus serviva la sua personalità, ma non si è mai visto. Quasi nullo in fase di spinta, si perde Kean in occasione del 2-0.

Luca CEPPITELLI 5 – Serata difficile, soffre la fisicità di Kean e non riesce a prendergli le misure. Da un suo errore nasce il gol dell'1-0.

Fabio PISACANE 5 – Diversi problemi in marcatura nella sua serata, dov'era sul gol di Bonucci?

Charalampos LYKOGIANNIS 5 – Parte discretamente, con qualche discesa offensiva. Poi scompare completamente dal match.

Paolo FARAGO’ 5,5 – Si spende con generosità su Alex Sandro, ma in fase di possesso combina ben poco (76' Simone PADOIN SV)

Luca CIGARINI 5,5 – Dirige i suoi a centrocampo, anche se soffre la verve degli avversari. In costruzione poteva fare meglio.

Artur IONITA 5,5 – Un altro che corre tanto ma senza avere quasi nessun impatto sulla gara (dal 68' Valter BIRSA 5 - Entra per portare vivacità in attacco, riesce poco nell'intento)

Nicolò BARELLA 5,5 – Si abbassa molto e mette quello che ha per trascinare i suoi, ma con pochi frutti. Si intestardisce troppo e finisce con l'essere meno efficace del solito con la sua voglia di strafare.

JOAO PEDRO 5 – L'unica occasione del primo tempo porta la sua firma. Poi si ecclissa. (dal 76' Alberto CERRI SV)

Leonardo PAVOLETTI 6 – Soffre Chiellini, lotta come può e costruisce le due occasioni del Cagliari.

All. Rolando MARAN 5 - Poca roba la sua squadra questa sera, soprattutto dal punto di vista della personalità.

===Juventus===

Wojciech SZCZESNY 6 – Di parate impegnative non se ne parla, preciso in uscita e con i piedi.

Martin CACERES 6 – Pulito negli interventi fin che regge, esce ancora una volta per un problema fisico (dal 61' Rodrigo BENTANCUR 6,5 - Entra con personalità e sforna l'assist del 2-0)

Leonardo BONUCCI 7 – Sicuro al centro della difesa, imperioso nel gol che sblocca la gara.

Giorgio CHIELLINI 6,5 – Bravo a non abbassare mai la guardia, morde le caviglie a un cliente scomodo come Pavoletti.

Mattia DE SCIGLIO 6,5 – Concentrato dietro, concede poco dalla sua parte. E si fa notare con continuità in sovrapposizione.

Emre CAN 7 – Abile maestro nelle due fasi, sempre presente nell'azione di gioco. Nel secondo tempo si abbassa nella difesa a tre e non si scompone, giocando bene in anticipo.

Miralem PJANIC 7,5 - Professore del centrocampo, sbaglia pochissimo e fa quasi sempre la scelta giusta. Grande prestazione, una delle migliori dell'ultimo periodo.

Blaise MATUIDI 7 – Macina chilometri anche stasera, non si risparmia mai. Lo vedi sradicare un pallone dai piedi di un avversario in difesa e poco sfiorare il gol con un bel colpo di testa. Facile perdonargli qualche errore tecnico.

ALEX SANDRO 6,5 – In crescita rispetto alle ultime apparizioni. Non è al 100% del suo potenziale, ma la strada è quella giusta.

Moise KEAN 6,5 – Sornione nel primo tempo, dove si nota per la simulazione che gli costa il giallo. Nel secondo ritrova la cattiveria e ha tre occasioni: sulle prime due è bravo Cragno, sulla terza non può sbagliare.

Federico BERNARDESCHI 6 – Dimostra una buona gamba, anche se non sempre fa la scelta giusta col pallone tra i piedi. Suo, comunque, il corner che porta all'1-0.

All. Massimiliano ALLEGRI 6,5 - Le assenza sono tante, lui è bravo a trovare gli stimoli giusti per chi gioca. Il quinto scudetto della sua gestione bianconera è sempre più vicino.