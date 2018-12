Le pagelle di Cagliari-Roma 2-2: Ionita e Sau ci credono fino alla fine, malissimo Schick

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7 - Male sul primo gol di Cristante. Poi mette la saracinesca e non fa passare più nulla. Se il Cagliari ha l’occasione di pareggiare i conti, è grazie lui.

Darijo SRNA 5 - Fatica tantissimo con Kolarov. Nel finale si fa anche espellere.

Luca CEPPITELLI 5,5 - Gioca anche una buona gara, ma spreca tutto nel finale con quel cartellino rosso.

Ragnar KLAVAN 6 - Annulla Schick, anche se lo slovacco riesce comunque ad avere le sue occasioni.

Simone PADOIN 6 - Qualche buona copertura difensiva. Fatica con Ünder, ma non affonda. (dal 65’ Marko PAJAC 6,5 - Con il suo ingresso, il Cagliari comincia ad essere pericoloso sulla sinsitra).



Paolo FARAGÒ 5 - Non dà una grassa mano a Srna in copertura su Kolarov. Anzi, lascia tanti buchi.

Filip BRADARIĆ 5,5 - Ha grandi idee, ma sbaglia l’esecuzione. Diverse le verticalizzazioni non andate a buon fine per passaggi sbagliati. (dall’80’ Luca CIGARINI 6 - Aumenta il giro palla nel finale).

Artur IONITA 7 - È lui che risveglia il Cagliari dal torpore e lo porta ad un clamoroso pareggio. Prima riaccende le speranze di testa. Poi effettua l’assist che vale il 2-2 di Sau.

João PEDRO 6,5 - Non è sempre continuo, ma suona la carica nella parte finale di gara. È proprio lui a dare il là alla rimonta con l’assist per Ionita. Sempre pericoloso.

Diego FARIAS 5,5 - Lui ci prova, ma non è ‘cattivo’ e fortunato sotto porta. (dal 75’ Marco SAU 7 - Entra e segna il clamoroso 2-2, in 9 contro 11. Più di così).

Alberto CERRI 5,5 - Lotta con il fisico, ma non è mai preciso sotto porta.

All. Rolando MARAN 6 - La sua squadra ha carattere e centra un’insperata rimonta. Soprattutto in considerazione della rosa a disposizione (fuori Barella e Pavoletti prima del match) e per i cartellini rossi arrivati nel finale.

Le pagelle della Roma

Robin OLSEN 6,5 - Bravo su Farias nel primo tempo, chiude su Faragò nel finale. Non bastano le sue parate per portare a casa la vittoria.

Alessandro FLORENZI 5,5 - Nel primo tempo corre come una scheggia sulla fascia. Nella ripresa, però, non è altrettanto efficace. Male davanti, male in copertura.

Kostas MANOLAS 5 - Mai sicuro di sé, ma fa peggio nel finale. Buca un clamoroso intervento sul servizio di Ionita, permettendo a Sau di firmare il clamoroso 2-2.

Federico FAZIO 5 - Non aiuta Manolas. Sempre in apprensione, nonostante la staticità di Cerri.

Aleksandar KOLAROV 7 - L’unico a tenere un buon rendimento dall’inizio alla fine. Corre come un metto sulla sua fascia, firma anche il 2-0 con un gol su punizione.

Bryan CRISTANTE 6,5 - Bravissimo nel primo tempo a farsi trovare ovunque. Segna l’1-0, sfiora il gol in altre occasioni. Nella ripresa subisce un calo come tutti gli altri.

Steven NZONZI 5 - Fatica, soprattutto nel secondo tempo quando non riesce a tenere nessun pallone.

Cengiz ÜNDER 5 - A volte indisponente. Non gioca di squadra, le sue giocate sono fine a se stesse.

Nicolò ZANIOLO 6,5 - Va a tratti, ma con picchi di grandissima qualità. Ci prova in diverse occasioni, ma Cragno gli dice sempre di no. (dall’89’ Juan JESUS sv - Pochi istanti di gara per lui).

Justin KLUIVERT 6 - Anche lui va a sprazzi. Nel primo tempo fornisce l’assist, ma nella ripresa sparisce letteralmente. (dal 75’ Luca PELLEGRINI 5,5 - Non regala niente di più alla manovra della Roma).

Patrik SCHICK 4 - Un pesce fuor d’acqua. Tocca pochissimi palloni e sbaglia due gol davanti alla porta. (dall’83’ Javier PASTORE 5,5 - Fatica ad entrare in partita, in compenso il Cagliari pareggia i conti).

All. Eusebio DI FRANCESCO 4 - Aspetta troppo per effettuare i cambi. I soliti problemi vengono a galla, la gestione di tutti i 90 minuti. Lui continua a parlare, poi, che i problemi non sono tattici, ma qualche dubbio dovrebbe venire guardando queste prestazioni.