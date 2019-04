Le pagelle di Cagliari-SPAL 2-1: Pavoletti decisivo, Pellegrini è un turbo

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 - Chiamato in causa pochissime volte dai giocatori della SPAL. Preciso e puntuale sulle uscite a presa alta.

Fabrizio CACCIATORE 6 - Corre avanti e indietro sulla fascia. Mezzo punto in meno, però, per aver regalato il rigore alla SPAL per un fallo di mano in area.

Luca CEPPITELLI 6,5 - Buona partita in marcatura. Si rende pericoloso anche nell'area avversaria. Che sfortuna per la traversa, ma corregge in rete Pavoletti.

Filippo ROMAGNA 6,5 - Sempre pulito in area. Non commette sbavature.

Luca PELLEGRINI 7 - Spinge con continuità sulla fascia sinistra, alla fine della partita Dickmann e Bonifazi hanno il mal di testa. Buone notizie per la Roma.

Paolo FARAGÒ 7 - Ha il merito di trovare subito il gol del vantaggio con un perfetto inserimento. Non aiuta Cacciatore in fase difensiva, ma è comunque bravo a spingersi in avanti creando superiorità numerica.

Joao Pedro con Faragò - Cagliari-SPAL - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Luca CIGARINI 6,5 - Buona prova dell'ex Atalanta che è preciso nel giro palla a centrocampo. Solo nel finale perde un po' di lucidità e, essendo già ammonito, Maran gli concede un po' di riposo. (dal 74' Filip BRADARIĆ 6 - Mette ordine alla manovra del Cagliari nel finale).

Artur IONITA 7 - Altro giocatore che trovi in ogni zona del campo. Si inserisce ogni volta che può e spegne sul nascere le avanzate della SPAL. Colpisce anche un palo. (dall'87' Simone PADOIN sv - Qualche minuto anche per lui, con l'intento di tenere palla il più lontano possibile dalla propria area).

Nicolò BARELLA 7 - Lo trovi dappertutto. Si inserisce, calcia verso la porta, lancia i compagni. Il primo gol nasce da una sua conclusione, ma si fa vedere in ogni zona del campo.

Leonardo PAVOLETTI 7 - Tutte le palle alte sono sue e anche se non ci arriva, è il più lesto di tutti in tap-in. Segna ancora di testa e regala tre punti importantissimi verso la salvezza.

João PEDRO 6 - Non è il João Pedro dei giorni migliori, ma si muove molto nel primo tempo. Tiene impegnata la difesa ospite e prova ad aprire qualche varco per i compagni. (dal 78' Valter BIRSA 5,5 - Non un grande impatto alla gara, sbaglia anche una chance per il 3-1).

All. Rolando MARAN 6,5 - La sua squadra ha schemi e, soprattutto, la fame per vincere questa partita. Nel secondo tempo è un monologo dei suoi che conquistano tre punti meritatissimi.

Le pagelle della SPAL

Emiliano VIVIANO 6,5 - Forse si poteva fare di più sul primo tiro di Barella, ma completa comunque una buona gara. Si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Kevin BONIFAZI 5 - Soffre e tanto sulla fascia destra dove Pellegrini può fare quel che vuole nonostante abbia due uomini davanti a sé.

Dal Bello FELIPE 5,5 - Fa quel che può su Pavoletti, ma l'attaccante del Cagliari riesce (quasi sempre) a prendergli il tempo.

Francesco VICARI 5,5 - Anche lui fa fatica in marcatura.

Mohamed FARES 6 - Spinge e tanto sulla fascia sinistra, ma nessuno capitalizza i suoi cross.

Lorenzo DICKMANN 5 - Non aiuta mai Bonifazi, anzi. Soffre tantissimo sulla fascia. (dal 71' Andrea PETAGNA 6 - Rende sicuramente più pericolosa la SPAL, ma non ha il guizzo per portare a casa almeno un punto).

Simone MISSIROLI 6 - Non una partita straordinaria, ma comunque crea qualche pericolo alla squadra avversaria.

Antenucci esulta con la squadra - Cagliari-SPAL - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Pasquale SCHIATTARELLA 6 - Fa girare la squadra. Tiene palla, prova ad impostare, ma non riesce a trovare gli attaccanti. (dall'82' Mattia VALOTI sv - Pochi minuti a disposizione e non si fa notare).

Jasmin KURTIĆ 5 - Non riesce a trovare la giusta posizione in campo. Pressoché inesistente in fase offensiva, non dà una mano neanche dietro. (dal 63' Filippo COSTA 5,5 - Si inserisce a sinistra, dando a Fares la possibilità di salire. Soffre però sulle avanzate di Cacciatore).

Mirco ANTENUCCI 6 - Anche lui fa poco, ma ha il merito di essere freddo dal dischetto.

Alberto PALOSCHI 5 - Non combina davvero nulla nella trequarti avversaria.

All. Leonardo SEMPLICI 5,5 - Le energie sono quelle che sono e sceglie di lasciare in panchina sia Petagna che Floccari. La coppia d'attacco, però, produce poco e attende troppo per sistemare la propria squadra. A Cagliari bisognava fare punti.