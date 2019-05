Le pagelle di Cagliari-Udinese 1-2: Pavoletti una sentenza, Hallfredsson pesca il jolly

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 5,5 – Puntuale quando chiamato in causa, salva la sua porta in un paio di occasioni nel primo tempo. Male in uscita, su cross e punizioni, così come in occasione del gol di Hallfredsson, dove battezza una palla fuori che invece lo beffa e finisce in rete.

Darijo SRNA 6 – Poco impegnato difensivamente nel primo tempo, cerca il gol con una punizione troppo debole per impensierire realmente Musso. Cala nella ripresa (dal 76’ Simone PADOIN 5,5 – i suoi soffrono nella ripresa e i gol arrivano tutti dal suo lato, seppur da gioco fermo. Non brillante, ma nemmeno i suoi compagni).

Ragnar KLAVAN 5 – Preso d’infilata in ben 3 occasioni su 3 nella ripresa. Tutte portano al gol, col primo che viene annullato dal VAR. Non benissimo.

Fabio PISACANE 6,5 – Fondamentale il suo crosso di testa per la rete di Pavoletti. Dietro fa il suo, come sempre.

Charalampos LYKOGIANNIS 6,5 – Spinge parecchio sulla sinistra, ci prova anche su punizione. Si fa apprezzare per l’atteggiamento in campo nonostante l’inutilità del match ai fini del risultato.

Filip BRADARIC 6 – Gara solida, condita con qualche tocco di fino a impreziosire una pagella sufficiente.

Nicolò BARELLA 6 – Va vicino al gol con un bel destro al 30’, trovando la bella risposta di Musso. Molto bene nel primo tempo, si annebbia nella ripresa.

Artur IONITA 6 – Discretamente attivo durante il match. Gara da sufficienza e nulla più (dall’82’ Alberto CERRI s.v.).

Joao PEDRO 5 – Non regala grosse emozioni nel primo tempo, ancora meno nel secondo.

Leonardo PAVOLETTI 6,5 – Una sentenza in area. Alla prima occasione, ovviamente di testa, la butta dentro non dando scampo a Musso. Sparisce nella ripresa, un po’ come tutto il Cagliari.

Lucas CASTRO 5 – Gara senza spunti, viene sostituito a inizio ripresa (dal 67’ Valter BIRSA 5,5 - con poco tempo a disposizione, non entra in partita come vorrebbe).

All. Rolando MARAN 5,5 – Un ottimo primo tempo da parte dei suoi, che poi si spengono alla distanza.

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6,5 – Alcuni interventi molto positivi nel primo tempo. Fa il suo quando può.

Sebastien DE MAIO 6,5 – Segna il gol della vittoria con un colpo di testa solitario in area cagliaritana. Dietro, dopo un primo tempo con qualche pecca, chiude in crescita.

William TROOST-EKONG 6 – Gara positiva, senza particolari acuti e nemmeno errori.

SAMIR 6 – Come per il compagno, pecca in occasione del gol iniziale di Pavoletti. Nel secondo tempo tiene bene invece, rendendo solido il reparto difensivo.

Hidde TER AVEST 6,5 – Molto positivo nella ripresa, con qualche bella discesa e il cross che porta al gol, poi annullato dal VAR, di Pussetto.

Emmanuel BADU 5,5 – Partita non irresistibile (dall’82’ Ben WILMOT s.v.)

Emil HALFREDSSON 6,5 – Segna un gol incredibile, il classico “della domenica”, che cambia però di fatto il corso del match, dando fiducia ai suoi che poi arrivano alla vittoria. Disputa, più in generale, una gara tosta e di sostanza.

Rolando MANDRAGORA 6 – Da quando viene spostato sulla sinistra nel primo tempo fa vedere le cose migliori. Tra i più volonterosi dei suoi, gioca una gara positiva (dall’88’ Petar MICIN s.v.).

Marco D’ALESSANDRO 5,5 – Niente di eccezionale, partita da compitino senza acuti.

Ignacio PUSSETTO 6 – Segna un gol che viene annullato dal VAR, correttamente. Si rende pericoloso in qualche occasione, ma senza incidere (dal 77’ Kevin LASAGNA 6 – attivo dal suo ingresso in campo, non ha però occasioni per avvicinarsi al gol).

Lukasz TEODORCZYK 5,5 – Meglio lui di Pussetto nel complesso dei 90’, ma davvero poche le occasioni in cui mettersi in mostra.

All. Igor TUDOR 6 – Chiude la stagione con una bella vittoria esterna. A un “triste” primo tempo, fa seguito un ottimo secondo, nel quale i gol di Hallfredsson e De Maio cambiano risultato e storia di un match inutile ai fini del risultato ma magari utile alla sua permanenza sulla panca bianconera.